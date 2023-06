Ein Satz von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wirft viele Fragen auf. APA/Tobias Steinmaurer

Es ist ein Satz, der Fragen aufwirft: "Wir werden nicht zulassen, dass ein innerer russischer Konflikt auch auf österreichischem Boden ausgetragen wird", sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Sonntag bei einem Pressetermin. Das Statement wurde danach – ähnlich lautend – über den Account des Kanzlers auf der Fotoplattform Instagram geteilt. Mehrere Journalistinnen und Journalisten griffen den Sager auf. Denn: Was soll das konkret bedeuten? Wie könnte der "innerrussische Konflikt" nach Österreich getragen werden?

Nehammer hatte den Satz im Zusammenhang mit "Schutzmaßnahmen" erwähnt, die nun in Österreich getroffen würden. Auf Nachfrage im Bundeskanzleramt heißt es, dass es "Objekt- und Personenschutzmaßnahmen" gebe und die Polizei sensibilisiert würde. Es handle sich um "Prävention", damit möglichem "Aktionismus" entgegengewirkt werde. Konkret würden etwa Botschaftsgebäude intensiver bewacht.

Experten alarmiert

Am Sonntag hatte das sogenannte "Krisenkabinett" getagt. An der rund einstündigen Sitzung nahmen neben dem Bundeskanzler auch Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Innenminister Gerhard Karner, Außenminister Alexander Schallenberg sowie Omar Haijawi-Pirchner, der Leiter der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), teil. Das Krisenkabinett wurde aufgrund der Situation in Russland und des kurzfristigen Aufstands des Söldnerführers Jewgeni Prigoschin einberufen. Die Regierung wurde von Experten über die Lage in Russland und mögliche Auswirkungen auf Österreich informiert. Mehrere Sitzungsteilnehmer beschreiben, dass die Gefahrenlage hierzulande jedoch kein größeres Thema war. Es handle sich um einen recht gewöhnlichen Vorgang, dass in so einer Situation etwa Botschaften besser bewacht werden.

Manche Experten hat Nehammers Äußerung alarmiert. Als "höchst beunruhigend" beschrieb der Völkerrechtsexperte Ralph Jannik die Aussage des Bundeskanzlers. "Gibt es rivalisierende russische Gruppen auf österreichischem Boden? Und falls ja, was soll das BMI gegen sie ausrichten können?", fragt Jannik auf Twitter. Die Neos-Politikerin Claudia Gamon teilte Nehammers Äußerung hämisch mit den Worten: "In welchem Paralleluniversum?"

Beobachtung der Lage

In Innenministerium betont man auf STANDARD-Anfrage, dass der Konflikt in Russland sehr wohl "auch Auswirkungen auf Österreich haben" könnte. Bei den nun getroffenen sicherheitspolizeilichen Maßnahmen handle es sich allerdings um präventive Maßnahmen, die – so betont auch das Innenressort – "nichts Außergewöhnliches" seien. Auf die konkrete Nachfrage, wie sich die Gefahrenlage hierzulande gestalte, bleibt das Ministerium vage. Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst würde "die Lage genau beobachten" und sei "für alle Herausforderungen gewappnet", erklärt ein Sprecher von Innenminister Karner lediglich.

Auch der Innenminister hatte am Montag mit einer Aussage Verwirrung gestiftet. Bei einer Pressekonferenz wurde er gefragt, ob die Möglichkeit bestünde, dass Söldnerführer Prigoschin Asyl bekomme. Karners Antwort: "Was das Thema Asyl betrifft, möchte ich darauf verweisen, was ich schon mehrmals in diesem Zusammenhang gesagt habe: Da sind Einzelfallprüfungen vorgesehen, und so ist es auch in Zukunft vorgesehen." Kurze Zeit später stellte sein Büro dann klar, dass es keine Asyl-Chancen für den Söldnerführer gebe. Prigoschin stehe schließlich auf der Sanktionsliste der EU und dürfe daher gar nicht einreisen. "Die Frage eines Asylantrages stellt sich hier nicht", hieß es aus dem Innenministerium. Karners Antwort habe sich vielmehr "auf Prigoschins Leute" bezogen.

Wie es weitergeht

Die Lage in Russland dürfte in den kommenden Tagen auch den Nationalen Sicherheitsrat beschäftigen. SPÖ-Chef Andreas Babler hatte die Einberufung des Gremiums verlangt, in dem auch die Oppositionsparteien vertreten sind. "Die Regierung muss uns eine Einschätzung der Lage geben. Wir müssen gemeinsam besprechen, wie Österreich darauf reagieren soll", sagte Babler. Neos-Verteidigungssprecher Douglas Hoyos drängt darauf, dass der Kanzler alle Parteien über die Lageeinschätzung auf dem Laufenden halte. Außerdem brauche Österreich "ein neues Sicherheitskonzept", sagt Hoyos. (Katharina Mittelstaedt, Sandra Schieder, 26.6.2023)