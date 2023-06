Für Julia Grabher ist beim WTA-Turnier in Bad Homburg nach der ersten Runde Endstation. AP

Die Vorarlbergerin Julia Grabher hat am Montag ihr Auftaktmatch in der Tennis-Rasensaison verloren. Die 26-Jährige unterlag in der ersten Runde des WTA-Turniers von Bad Homburg Lucia Bronzetti 4:6,1:6, womit ihr die Revanche an der Italienerin für die exakt ein Monat davor in Rabat bezogene Finalniederlage misslang. Grabher hatte im vierten Match der beiden (3:1 für Bronzetti) vor allem mit dem Service Probleme, sie beging zehn Doppelfehler.

Sieben davon entfielen auf den ersten Satz, in dem Österreichs Nummer eins ihre einzige Breakchance ungenutzt ließ. Genau so lief es im zweiten Durchgang, wobei da die 24-jährige Bronzetti verstärkt die Oberhand behielt. Nachdem Grabher insgesamt viermal ihren Aufschlag abgegeben hatte, war die Partie nach 1:16 Stunden vorbei.

Grabher hatte knapp zwei Wochen davor auf Sand in Valencia in der ersten Runde wegen Oberschenkelproblemen aufgeben müssen, laut medizinischen Untersuchungen handelte es sich um eine Zerrung aufgrund einer Überbeanspruchung. "Die Probleme mit dem Oberschenkel, die mich zuletzt eingebremst haben, sind noch nicht ganz aus der Welt. Aber es geht von Tag zu Tag besser", gab Grabher am Samstagabend in einer Facebook-Nachricht bekannt.

Für die am Montag in der Weltrangliste auf ihr Karrierehoch von Position 54 vorgestoßene Vorarlbergerin geht es nächste Woche im Hauptbewerb des Grand Slams von Wimbledon weiter.

Wie schon vor vier Jahren nimmt Dominic Thiem in Vorbereitung auf den am Montag beginnenden Wimbledon-Grand-Slam am Londoner Hurlingham Classic teil. Nach seiner Auftakt-Niederlage in der vergangenen Woche in Halle gegen den Deutschen Alexander Zverev benötigt der 29-Jährige vor dem Major-Event generell Spielpraxis und speziell auf Rasen. Einige der weiteren Teilnehmer am Exhibition-Turnier sind hochkarätig.

So sind Queen's-Sieger Carlos Alcaraz (ESP), Wimbledon-Titelverteidiger Novak Djokovic (SRB), French-Open-Finalist Casper Ruud (NOR) und Holger Rune (DEN) genannt - alle aus den Top Sechs der Weltrangliste - wie auch Olympiasieger Zverev. (APA, 26.6.2023).