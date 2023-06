Als die Crew einer Filiale der Restaurantkette Tacos Don Manolito am Morgen des 6. Juni zur Arbeit kamen, staunte sie nicht schlecht. Ihr Maskottchen – eine Bullenstatue namens Manolo – war verschwunden. Diebe hatten sich in der Nacht mit der über 1,80 Meter großen und umgerechnet 68 Kilogramm schweren Figur aus Glasfasermaterial davongemacht. Die Kette, mit der sie an einer Bank gesichert war, hatte sich als unzureichende Schutzmaßnahme entpuppt.

David Barquet, der Chef des Gastronomiebetriebs im texanischen San Antonio, vermutete zuerst einen Streich. Nachdem sich diese These aber als falsch herausstellte, kontaktierte er schließlich die Polizei und veröffentlichte einen Fahndungsaufruf per Instagram. Dank seiner Vorsichtsmaßnahme fand die Angelegenheit ein "Happy End".

Neue "Besitzer" beteuerten Unschuld

Apples Airtags sind immer wieder im Gespräch, weil sie von ungustiösen Zeitgenossen für Stalking missbraucht werden. In dieser Causa erfüllten sie allerdings den Zweck, für den sie eigentlich gedacht sind. Barquet hatte Manolo mit einem der Bluetooth-Tracker ausgestattet.

Dank in der Nähe befindlicher iPhones, die die Airtags erkennen und die Position an Apples "Find my"-Netzwerk übertragen, erhielt Barquet Positionsangaben. Verortet wurde der vermisste Stier an einer Privatadresse im Stadtteil Southtown.

Dort verabredete sich die Polizei dann auch mit Mitarbeitern des Lokals. Die Anwohner händigten die in Mexiko maßgefertigte Figur laut "San Antonio Express News" ohne Widerstand aus. Laut den temporären Besitzern hatten sie Manolo von einer dritten Person gekauft.

Manolo, das Maskottchen von Tacos Don Manolito. Tacos Don Manolito

Barquet bezweifelt diese Darstellung, da zwischen dem Diebstahl und der Rückholung nicht viel Zeit für die Abwicklung eines solchen Geschäfts vergangen ist. Er hofft nun, dass Aufzeichnungen der Videoüberwachung die Täterschaft aufklären können.

Der Stier erlitt bei seinem ungeplanten Ausflug einige sichtbare Kratzer, die sich laut dem Restaurantchef aber übermalen lassen. Manolo nächtigt nun aber nicht mehr vor dem Lokal, sondern wird von den Mitarbeitern vor Betriebsschluss hineingeholt. (red, 26.6.2023)