Außerdem eine Reportage über Little Britain in der Dordogne, Dokus über Airbus und einen Flugzeugabsturz sowie der ORF-"Report"

19.40 REPORTAGE

Re: Little Britain in der Dordogne – Baguette statt Brexit Ob als Fleischer, Handwerker oder Vermieter von Ferienwohnungen, immer mehr Briten wollen das Brexitchaos hinter sich lassen und suchen ihr Glück in Südwestfrankreich. Dabei gilt es allerdings, viele bürokratische Hürden zu überwinden. Bis 20.15, Arte

20.15 THRILLER

Auf der Flucht (The Fugitive, USA 1993, Andrew Davis) Der zum Tode verurteilte Dr. Richard Kimble flieht, um seine Unschuld zu beweisen. Andrew Davis verdichtete eine erfolgreiche Fernsehserie der 60er-Jahre in über zwei Stunden Spannungskino. Den Arzt auf der Flucht gibt Harrison Ford. Bis 22.50, ATV

20.15 DOKUMENTARFILM

Der Kampf um Airbus Dem europäischen Flugzeughersteller Airbus ist es gelungen, mit dem amerikanischen Konkurrenten Boeing gleichzuziehen. Zu Beginn der 2000er-Jahre geriet Airbus ins Visier von CIA und FBI. Doch ging es dabei tatsächlich nur um Korruptionsbekämpfung? Die Doku entfaltet einen Krimi, in dem es auch um den Einsatz juristischer Mittel zu wirtschaftlichen Zwecken geht. Bis 21.45, Arte

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind teures Krisenmanagement, der ÖGB im Klassenkampf, Polit-Nostalgie und Probleme mit Gesundheitsdaten. Live im Studio zu Gast ist Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). Bis 22.00, ORF 2

22.35 DOKUMENTATIONEN

Kreuz und quer: Die Kathedrale aus Müll & Erfolgreich gescheitert Mehr als 50 Jahre hat der ehemalige Trappistenmönch Justo Gallego Martinez mit Recyclingmaterialien an seiner Kathedrale in der Nähe von Madrid gebaut. Ab 23.25 porträtiert Günter Kaindlstorfer Menschen, deren Leben ganz andere Wege genommen hat, als sie selbst einst dachten: Sopranistin Angelika Kirchschlager, Ex-Generalvikar Helmut Schüller und Schokofabrikant Josef Zotter. Bis 0.05, ORF2

22.40 DOKU-ZWEITEILER

Tödliche Fracht Im Oktober 1992 stürzte ein Frachtflugzeug vom Typ Boeing 747 der staatlichen israelischen Fluggesellschaft in Amsterdam ab. Die zweiteilige Doku, auf Arte in einem Stück zu sehen, beleuchtet mit Archivmaterial und neuen Quellen, warum das Flugzeug abgestürzt ist und wie die Tragödie bis heute nachwirkt. Bis 0.25, Arte

Versucht sich als Künstler: Michael Ostrowski auf der Suche nach dem Glück, ORF 1, 23.30 Uhr. Foto: ORF / Saiko Film

23.30 ENTDECKUNGSREISE

Herr Ostrowski Michael Ostrowski (Nacktschnecken) ist wieder einmal auf der Suche nach dem Glück, dieses Mal in der Welt der Kunst: Der Schauspieler nimmt an einem Malkurs teil, tritt als Performancekünstler auf und begleitet die Entstehung eines Kunstwerks von der Idee bis zur Vernissage. Bis 0.00, ORF1

0.00 GLÜCKSSUCHE

Paradies: Hoffnung(A/F/D 2013, Ulrich Seidl) Eine Teenagerin verliebt sich in einem Diätcamp in einen älteren Arzt. Der letzte und heiterste Teil von Ulrich Seidls Paradies-Trilogie. Bis 1.25, HR