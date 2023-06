Das Apropos-Verkäuferehepaar Georg und Evelyne Aigner bietet auch Stadtspaziergänge durch das "arme" Salzburg an. Sandra Bernhofer/Apropos

Sie ist zwar nicht ganz so dominant wie Festung, Mozartkugel und Sound of Music, aber sie gehört ebenfalls längst zum Stadtbild von Salzburg: Die Salzburger Straßenzeitung Apropos feiert über das Jahr 2023 verteilt ihr 25-jähriges Bestehen – 25 Jahre und über 300 Ausgaben nach Erscheinen der ersten Ausgabe im Dezember 1997.

Apropos ist eine beeindruckende Erfolgsgeschichte geworden. Dabei stand die Salzburger Straßenzeitung in den Gründungsjahren unter keinem guten Stern. Schon bald nach dem Erscheinen der ersten zwölf Ausgaben kam es zu einem hässlichen Rechtsstreit zwischen den zwei Gründungsredakteuren und der gemeinnützigen Sozialen Arbeit GmbH, die als Herausgeberin fungiert. Der Konflikt drehte sich um Förderungen, Herausgeberschaft und Namensrechte. In den ersten Jahren trug die Salzburger Straßenzeitung noch den Namen Asfalter.

Umgetauft

"Asfalter war natürlich der bessere Namen", sagt Chefredakteurin Michaela Gründler heute. Aber im Oktober 2003 wurde der Asfalter in Apropos umgetauft, um weitere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. So gesehen feiert die Zeitung heuer nicht nur ihren 25., sondern gleich auch noch ihren 20. Geburtstag.

Das Prinzip der Stadtzeitung ist freilich gleich geblieben: Die Hälfte des Verkaufspreises geht an die rund 120 Verkäufer und Verkäuferinnen. Und am Erfolg des Apropos konnte der Rechtsstreit mit dem Gründungsteam auch nichts ändern. Derzeit liege man bei einer Auflage von 10.000 Stück, sagt Chefredakteurin Gründler im Gespräch mit dem STANDARD. Bei der Dezember-Ausgabe – also vor Weihnachten – sei die Auflage noch deutlich höher.

Verkäufer im Mittelpunkt

Gründler leitet die Redaktion seit Jänner 2002 und ist damit für den Erfolg und die Linie des Apropos ganz wesentlich verantwortlich. "Wir betreiben keinen Jammerjournalismus", formuliert sie eine ihrer Leitlinien für die Gestaltung der Zeitung. Und: Die Verkäufer und Verkäuferinnen müssten auch in der Zeitung sichtbar und lesbar sein. Zu den Schwerpunkten würden neben den Beiträgen der professionellen Journalisten und Journalistinnen auch Texte publiziert, die in der eigenen Schreibwerkstatt entstanden seien.

"Ich wurde von Kollegen und Kolleginnen anderer Medien oft gefragt, ob ich nicht irgendwann auch einmal etwas G’scheites machen wolle", erzählt Gründler von ihren Anfangsjahren. Inzwischen kann sie über solche "gut gemeinten" Ansagen nur milde lächeln.

Prominente Unterstützung

Mit zum Erfolg der Salzburger Straßenzeitung hat auch die Unterstützung vieler Prominenter beigetragen. Schon im November 2003 hat Joanne K. Rowling den deutschsprachigen Straßenzeitungen exklusiv den Vorabdruck des ersten Kapitels von Harry Potter und der Orden des Phönix erlaubt. Apropos griff zu.

Schriftstellerinnen wie Bachmann-Preisträgerin Birgit Birnbacher oder Vea Kaiser haben ohne Honorar für Apropos geschrieben, und Prominente wie etwa Schauspieler Karl Merkatz haben auf Veranstaltungen gratis Texte von und mit den Verkäufern und Verkäuferinnen gelesen. Buhlschaft Birgit Minichmayr und Jedermann Nicholas Ofczarek haben Exklusivinterviews gegeben.

"Und wir wollen Apropos auch dorthin bringen, wo man uns nicht vermutet", sagt Chefredakteurin Gründler. Jüngster Coup ist die Ausstellung Perspektivenwechsel im Wintergarten des noblen Hotels Sacher: "Lehrlinge des Hotels Sacher sind auf uns zugekommen, weil sie ihren Gästen die Salzburger Straßenzeitung näherbringen möchten."

19 junge Leute hätten gemeinsam mit Fotograf Michael Preschl ein Ausstellungs- und Eventkonzept erarbeitet, "das unsere Verkäuferinnen und Verkäufer in den Mittelpunkt stellt", erzählt Gründler.

Stadtspaziergänge

Dem Prinzip, die soziale und wirtschaftliche Lage der Verkäufer und Verkäuferinnen in den Mittelpunkt zu stellen, folgt auch das Projekt Stadtspaziergänge. Unter dem Titel "Spurwechsel" beziehungsweise unter dem Titel "Überleben" nehmen Evelyne Aigner beziehungsweise ihr Ehemann Georg Aigner Interessierte auf eine ganz besondere Sightseeingtour mit. Evelyne Aigner erzählt von ihren Lebensstationen Pflegekind, Bewährungsstrafen, entmutigenden Arbeitserfahrungen, vom Straßenzeitungsverkauf und ihrer Hochzeit mit Georg. Wenig Geld und viel Zeit seien die Hauptzutaten im Leben eines armen Menschen, sagt sie. Sie nimmt die Menschen zu Plätzen mit, wo sich lange Tage gut bewältigen lassen, wo man günstig ein warmes Essen erhält, wo man andere Leute trifft.

Während Evelyne Aigner die Menschen zu den sozialen Institutionen Salzburgs führt und mit ihnen in diese auch hineingeht, nimmt ihr Mann Georg die Menschen zu den Plätzen der Obdachlosen am Bahnhof mit. Beide Touren können über die Homepage apropos.or.at gebucht werden, kosten pro Teilnehmer zehn Euro und finden ab vier angemeldeten Personen statt. Dauer: rund eineinhalb Stunden. (Thomas Neuhold, 27.6.2023)