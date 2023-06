Violinistin Vilde Frang zeigte in Wien fulminante Präsenz und Intensität. Marco Borggreve

Um 1910 war die Modernisierung auf einem Höhepunkt: Schönberg und Schüler verabschiedeten sich von der Dur-Moll-Tonalität, Strawinsky und Bartók befreiten vitale Rhythmen von den Fesseln traditioneller Form. Zugleich komponierten andere weiter, als sei das alles nicht geschehen. Edward Elgar konnte sich in England in einer eigenständigen Tradition begreifen. In Wien griff Franz Schmidt – während er als Cellist der Philharmoniker und als Kammermusiker Werke von Mahler oder Schönberg spielte – demonstrativ auf althergebrachte Formen zurück. In seiner 2. Symphonie bediente er sich der Fuge, der Variation und der Sonatensatzform und dies überaus kunstvoll.

Dirigent Fabio Luisi brachte all das mit den Symphonikern plastisch zur Geltung. Zuvor widmete man sich mit Hingabe Elgars Violinkonzert: einem Werk, das sich völlig in den Grenzen des damals – also um 1910 – noch Vertrauten entfaltet und zugleich eine große, geradezu rhapsodische Freiheit atmet: voller verschiedener Gedanken, deren Verbindung schon den Zeitgenossen nicht ganz klar war, von einem elegischen Grundton und fordernder Virtuosität und Notendichte. Die Solistin Vilde Frang absolvierte diesen Parforceritt mit fulminanter Präsenz und Intensität. (daen, 27.6.2023)