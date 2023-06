Politisch schwer angeschlagen: der russische Präsident Wladimir Putin. Reuters/Sputnik

Der von Wladimir Putin entfesselte Aggressionskrieg gegen die Ukraine führt unausweichlich zu einer Selbstzerstörung seiner in dreiundzwanzig Jahren aufgebauten persönlichen Herrschaft.

Das dürfte die wichtigste Schlussfolgerung sein, die man nach der in vielerlei Hinsicht noch rätselhaften Geschichte der gescheiterten Meuterei von Jewgeni Prigoschin, seines früheren engen Vertrauten und Chef der Söldnergruppe Wagner, ziehen könnte. Dass ein von Putin in seiner fünf Minuten langen Ansprache des "Stoßes in den Rücken unseres Volkes" und der "bewaffneten Meuterei" beschuldigter "Verräter" dank der Vermittlung von Alexander Lukaschenko (der sich selbst 2021 nur dank Putin trotz des Volkszorns in Belarus halten konnte) ohne Strafermittlung freies Geleit nach Belarus erhielt, ist eine ungeheure Niederlage für den russischen Präsidenten.

Der russische Publizist im Exil Maxim Trudoljubow schrieb treffend: "Jetzt ist klar, dass Putin nicht in der Lage ist, ,seine‘ Leute zu kontrollieren, die auf einmal zur Bedrohung werden könnten ... Wenn der König schließlich von allen als nackt anerkannt wird, bleiben auch seine höfischen Heuchler ohne Kleider." Prigoschin hat die Welt der Lügen um den sinnlosen Einmarsch in die Ukraine entlarvt. Die Folgen für den Aggressionskrieg werden bald sichtbar. Im Gegensatz zu manchen früheren pessimistischen Einschätzungen arbeitet die Zeit jetzt für die Ukraine. Die Chancen für einen Friedensschluss werden nach einer erfolgreichen Großoffensive der ukrainischen Streitkräfte, die im Gegensatz zu den demoralisierten russischen Soldaten wissen, wofür sie kämpfen, zweifellos besser als noch vor kurzem erwartet.

Scheinstabilität

Niemand weiß heute, was gefährlicher wäre: ein um sein Überleben ringender Diktator, der an der Front zu allem fähig ist, um an der Macht zu bleiben, oder ein neuer Machthaber, der mit Stärke Rückhalt in der Bevölkerung gewinnen möchte. Die brutale Unterdrückung der Proteste bildete die Grundlage für die scheinbare Stabilität im Zeichen der Bereicherung der Geheimdienstler um Putin und der ihn unterstützenden Oligarchen. Die von dem Herrscher abhängige Bürokratie und die wirtschaftliche Elite waren an der Aufrechterhaltung des Systems interessiert. Der Widerstand der Ukraine und die Sanktionen des Westens haben die durch die Diktatur geschaffene Scheinstabilität untergraben.

Militärische Niederlagen, vor allem, wenn dafür falsche Entscheidungen der politischen Führung verantwortlich gemacht werden, können einen Militärputsch auslösen. Die politischen Wissenschafter Giacomo Chiozza und H. E. Goemans haben in einer Untersuchung der Periode von 1919 bis 2003 festgestellt, dass die Hälfte der Herrscher, die Kriege verloren hatten, kurz danach auch die Macht aufgeben mussten. Der US-amerikanische Wissenschafter Kevin Riehle schätzt, dass unter Putin der Personenstand des Staatssicherheitsdienstes größer ist als in der Sowjetzeit. Trotzdem konnte der Aufstand des Söldnerführers Prigoschin nicht verhindert werden. Wie in den Neunzigerjahren ist also in Russland wieder alles möglich. (Paul Lendvai, 26.6.2023)