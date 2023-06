Seit 3.000 Jahren wird in Katalonien Wein angebaut. In den letzten Jahren ist die Temperatur gestiegen, heuer herrscht Trockenheit, die Erträge gingen zurück. Viele Weinbauern schwenken um

Gepflügt wird hier beim regenerativen Weinbau auf dem Gut Mas La Plana nicht. Reiner Wandler

Hätte Großvater Torres die Weinberge seines Enkels Miguel gesehen, wäre ihm sicher nur eines eingefallen: "Verwahrlost, völlig verwahrlost." Statt der üblichen feinsäuberlich gepflügten Reihen wachsen hier im Gut Mas La Plana unweit der katalanischen Stadt Vilafranca del Penedès – 35 Kilometer westlich von Barcelona – allerlei Gräser und wilde Pflanzen zwischen den Reben. Miguel Torres, Generaldirektor und Vertreter der fünften Generation im 1870 gegründeten Familienbetrieb Familia Torres, schämt sich nicht, er ist auf das ganze Unkraut sogar stolz.

"Regenerativen Weinbau" nennt er das. 500 seiner 1.100 Hektar in Katalonien sehen bereits so aus. Die "Bodenbegrünung", wie der 49-jährige Betriebswirt und Önologe das nennt, soll helfen, Ursachen und Folgen des Klimawandels zu lindern. "Durch das ständige Pflügen und die Eliminierung aller unerwünschten Pflanzen haben wir aus unseren Böden so etwas wie eine Wüste gemacht", erklärt Torres. Die Schollen seien tot, kaum Mikroorganismen, kaum Würmer, kaum Insekten leben in ihnen noch. Er will jetzt wieder "die Natur so gut wie möglich nachahmen", indem organisches Material im Boden angereichert wird und so ein lebendiger Boden entsteht. Neben den Weinbergen in Katalonien hat die Familie Torres weitere 200 Hektar im restlichen Spanien sowie 300 Hektar in Chile und den USA. Auch die sollen irgendwann umgestellt werden.

Schafe im Weinberg

"Die Begrünung wächst, wird gemäht, alles bleibt liegen, die Begrünung wächst erneut und wird wieder gemäht", so der Zyklus. Außerdem weiden in den Monaten, in denen die Reben nicht produktiv sind, Schafe und Hühner in den Weinbergen. Sie halten das Gras kurz, ihr Kot düngt die Böden. All das sei CO2, das den Böden zugeführt und dort gebunden werde. "Zudem speichern lebendige Böden mehr Wasser, und die Begrünung schützt den Boden vor der Sonne", erklärt Torres. Der Maschineneinsatz kann auf ein Minimum reduziert werden. "Wir haben unseren Weinbau in Katalonien vollständig auf Bioweinbau umgestellt, da macht es wenig Sinn, ständig mit dem Traktor in den Reben herumzufahren", gibt Torres zu bedenken. Nicht zuletzt will der Winzer bis 2040 das Ziel erreichen, das sein Vater 2008 gesteckt hat: die Klimaneutralität des gesamten Unternehmens. Familia Torres hat dank eigener Solarenergie, Strom aus Biomasse, Verzicht auf synthetischen Dünger und Pflanzenschutzmittel und Wiederaufforstungsprojekten den CO2-Ausstoß seit 2008 pro Flasche um 38 Prozent gesenkt. 2030 sollen es 60 Prozent sein.

Die Sorge ums Klima kommt nicht von ungefähr. In den letzten 40 Jahren ist im Penedès die Temperatur um ein Grad gestiegen. Bei Torres beginnt die Weinlese heute im Schnitt zehn Tage früher als vor nur 20 Jahren. "Die Reben sind sehr empfindliche Pflanzen. Wir haben lange geglaubt, dass das Klima immer so sein wird, wie es ist", sagt der Winzer. Er glaubt nicht mehr daran, dass das Ziel des Abkommens von Paris, den Temperaturanstieg auf höchstens zwei Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen, erfüllt werden kann.

Für den Weinbau verloren

Selbst wenn die Erderwärmung knapp unter zwei Grad bleiben sollte, könnte die Fläche, auf der traditionelle Weinreben angebaut werden, laut Untersuchung weltweit um mehr als die Hälfte schrumpfen. In Spanien wären gar 65 Prozent der derzeit bewirtschafteten Fläche nicht mehr optimal für Qualitätsweine. Steigt die Temperatur um vier Grad, wären es 85 Prozent.

Miguel Torres macht heute vieles anders als so manche traditionellen Winzer und Winzerinnen. "Durch das ständige Pflügen haben wir aus unseren Böden so etwas wie eine Wüste gemacht." Reiner Wandler

Im vergangenen Jahr – dem heißesten, seit die Temperaturen vom spanischen Wetterdienst erfasst werden – mussten die Trauben zwei Wochen früher als 2021 geerntet werden, damit der Zuckergehalt nicht zu weit steigt. Außerdem gingen durch die Hitze die Erträge im Penedès um 30 Prozent zurück. Dieses Jahr gehen die Schätzungen in eine ähnliche Richtung. Wieder ist es viel heißer, als bisher normal war. Hinzu kommt: Es hat nur halb so viel geregnet wie im langjährigen Mittel. Im Penedès und rundherum sind die Stauseen zu weniger als einem Viertel gefüllt – und leerer als im südspanischen Andalusien. In weiten Teilen Kataloniens herrscht mittlerweile Wassernotstand.

"Noch nie stand der Weinbau vor einer so großen Herausforderung", konstatiert Torres. Noch nie – das sind große Worte in einer Region, in der seit den Phöniziern vor rund 3.000 Jahre Wein angebaut wird. Die steigenden Temperaturen beinträchtigen die Qualität der Weine. "Wir müssen uns anpassen. Es gibt Varianten, die sehr stark unter dem Klimawandel leiden", beobachtet Torres. Die Merlot-Traube gedeihe nicht mehr zufriedenstellend. Cabernet Sauvignon werde vielleicht noch ein paar Jahre "funktionieren", während die Garnacha, eine Sorte aus wesentlich wärmeren Gegenden wie etwa Zentralspanien, mittlerweile auch hier im Nordosten Spaniens gute Erträge bringe.

Kühlere Regionen

Neben dem regenerativen Anbau kauft Torres in Spanien höher gelegenes und damit kühleres Land, in Chile halten sie Ausschau nach Fincas, die weiter Richtung Patagonien liegen. "Und wir suchen andere Rebsorten", fügt er hinzu. Dabei wurde Torres ausgerechnet im eigenen Hause fündig. Sein Vater hat seit 40 Jahren ein ganz besonderes Steckenpferd. Er ist auf der Suche nach alten Varianten in Katalonien, die irgendwo auf Äckern und Bauernhöfen die Reblausplage Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, die fast den gesamten Weinberg Europas absterben ließ, überlebt haben. "El Señor Torres" – wie der mittlerweile 82-Jährige respektvoll genannt wird, forderte per Zeitungsanzeige die Menschen im Penedès auf, danach Ausschau zu halten. 64 Sorten hat er gefunden und wieder vermehrt. "Sechs davon ergeben gute Weine und sind sehr resistent gegen Hitze und Trockenheit", berichtet Torres.

In manchen Gegenden beginnt die Weinlese heute viel früher als vor 20 Jahren. Die Trockenheit ist in manchen Regionen ein großes Problem. Gesucht werden nun andere Rebsorten – mit Erfolg.

"Das Penedès ist keine Ausnahme. Für viele Weinbauregionen ist der Klimawandel ein großes Problem", erklärt Francesco Font. "Deshalb ist die Wiederbelebung der Böden so wichtig. Damit lassen sich überall die Folgen des Klimawandels lindern", ist sich der landwirtschaftliche Berater sicher. Font ist der Vizevorsitzender der 2021 von Miguel Torres zusammen mit anderen Weinkellern gegründeten "Vereinigung regenerativer Weinbau". Heute gehören dem Verband weltweit 90 Weingüter an. Sie alle wollen ihre Weinberge umstellen.

"Vor zehn Jahren wurde mir klar, dass meine Ländereien weder wirtschaftlich noch ökologisch nachhaltig waren. Ich begann, mehr über den Boden zu lernen", erklärt Font, dessen Gut seit neun Generationen in der katalanischen Provinz Girona unweit der Grenze zu Frankreich Oliven und Wein anbaut, wie er zur regenerativen Landwirtschaft kam. Er begann mit den neuen Techniken zu experimentieren. Mit Erfolg. Heute berät der 43-Jährige zusammen mit 14 Mitarbeitern über 100 landwirtschaftliche Betriebe in Spanien, Nordafrika und Lateinamerika – auch Torres. (Reiner Wandler, 27.6.2023)