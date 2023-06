Das Wünschen hat bei Jamie Lee Curtis geholfen. Als bekennender Fan der Hulu-Serie "The Bear" hat sich die Oscar-Preisträgerin offenbar selbst in der Serie gesehen, und sie wusste sogar, in welcher Rolle sie auftreten würde. "Als ich letzten Sommer die erste Folge der ersten Serie gesehen habe und Sugar Carmen fragt, ob er mit ihrer Mutter gesprochen hat, wusste ich in dieser Sekunde, dass ich sie spielen würde", postete Lee Curtis auf Instagram. "Fragt mich nicht, wie. Ich wusste es einfach. Ein Jahr später, nach dem großen Erfolg der brillanten ersten Staffel, bot mir Chris Storer die Rolle meines Lebens an", teilt die Schauspielerin ihren 5,3 Millionen Followern mit.

Jamie Lee Curtis hat in "The Bear" einen Gastauftritt. Screenshot: Instagram

Curtis spielt die Mutter von Carmen, Sugar und Mikey Berzatto – dargestellt von Jeremy Allen White, Abby Elliot und Jon Bernthal – in der viel gelobten Serie, die am Donnerstag in den USA in ihre zweite Staffel ging. Die Serie erzählt von einem Koch (White) aus Chicago bei der Neuübernahme eines Familienrestaurants nach einer Familientragödie. Die Geschichte rund um ein Sandwichlokal in Chicago hatte nach den ersten Folgen irrwitzige Auswirkungen. Sandwichrestaurants in den USA jubelten, Koch zu sein sei wieder cool. Hierzulande ist die Serie auf Disney+ zu sehen. Die neuen Folgen sind für 16. August angekündigt. In einer weiteren Rolle ist "Better Call Saul"-Hauptdarsteller Bob Odenkirk angekündigt.

Jeremy Allen White spielt Koch Carmen Berzatto in "The Bear". AP/Matt Dinerstein

Jamie Lee Curtis weiter ihrem Instagram-Post: "Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der nachvollziehen kann, wie es sich anfühlt, mit jemandem wie Donna Berzatto zusammen zu sein. Ich habe sicherlich meine eigenen Erfahrungen. Das ist es, was die Show so großartig macht. Wir können uns austauschen, mitfühlen und unser gemeinsames Überleben in diesem Ding namens ... Leben feiern." Schlussendlich bedankt sich die Hollywood-Schauspielerin bei der ganzen Bear-Familie, "dass ich mich austoben durfte!" (prie, 27.6.2023)