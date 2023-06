Ist der russische Präsident Wladimir Putin nun tatsächlich geschwächt – oder doch nicht? Sputnik/Pavel Bednyakov

Die europäische Außen- und Sicherheitspolitik sowie die gemeinsame EU-Militärpolitik sind in keinem guten Zustand. Das hat sich bei der kurzen Meuterei der Wagner-Truppe unter Anführer Jewgeni Prigoschin gegen die Spitze der russischen Armee gezeigt. Die Europäer wurden von dem "Marsch auf Moskau", einem wichtigen Ereignis in der Nachbarschaft, kalt erwischt.

Ein versuchter "Putsch" gegen Präsident Wladimir Putin war das nach dem Wenigen, was bisher bekannt ist, wohl nicht. US-Quellen gehen davon aus, dass Prigoschin eine Attacke gegen die militärische Führung um Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow im Auge hatte – zur Rettung seiner Söldnertruppe.

Fehlende EU-Expertise

Bis die Hintergründe geklärt sind, ob Putin geschwächt oder gestärkt hervorgehen könnte, was es für den Krieg in der Ukraine bedeutet, wird es vermutlich noch lange dauern. Eines steht aber jetzt schon fest und müsste bei den Partnern in EU und Nato sofort Konsequenzen haben: Es fehlt in der EU an Expertise und Willen. Militärstäbe in Brüssel, die Regierungen in den Hauptstädten der militärisch wichtigsten EU-Mitgliedsländer wussten nichts von Prigoschins Plänen.

Umso hektischer fiel dann die Krisendiplomatie in Berlin, Paris, London oder Brüssel aus. Sechzehn Monate nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine zeigte sich auf fast beschämende Weise, welch großer Unterschied in militärischen Fähigkeiten zwischen den USA und Europa besteht. Die US-Dienste waren voll im Bilde.

Im Februar 2022 hatte US-Präsident Joe Biden, gestützt auf Erkenntnisse seiner Dienste, öffentlich vor dem Kriegsausbruch gewarnt. Die EU-Partner wollten es aber bis zuletzt nicht glauben. Nun hatten US-Dienste Kenntnis, was Prigoschin in Südrussland vorhat. Aber diesmal wurden die Europäer nicht gewarnt, dass es eine Destabilisierung der Atommacht Russland geben könnte.

Die EU und ihre Mitgliedsstaaten erweisen sich sicherheitspolitisch als Lehrling der USA. So sollte das nicht bleiben. Gemeinsame Außen- und Militärpolitik muss dringend gestärkt werden. Gerade weil es 2024 Europawahlen gibt, muss es deutlich ausgesprochen werden: Die EU-Staaten müssen aufrüsten – nicht nur mit Waffen und Munition, sondern vor allem mit Intelligence, bei der Aufklärung. Das geht nur, wenn dafür Mehrheiten bei den Bürgerinnen und Bürgern geschaffen werden. Mit Überzeugung.

Zu Pessimismus ist kein Anlass. Bei allen Schwächen gab es in der gemeinsamen EU-Sicherheitspolitik seit dem Ukrainekrieg durchaus Fortschritte. Der EU-Militäretat wurde für Waffenlieferungen an die Ukraine mehr als verdoppelt. Noch vor Jahren undenkbar.

Nicht nur psychologisch wichtig ist auch, dass die EU-Staaten immer öfter Einheit zeigen, wenn es um Positionen zu den Entwicklungen in Russland geht. Putin eint Europa. Im Fall Prigoschin war rasch klar, dass sich die Europäische Union zurückhält in dieser "innerstaatlichen russischen Angelegenheit", die Ukraine mehr denn je unterstützt.

Wie man es nicht machen sollte, zeigte leider einmal mehr die Regierung in Wien. Kanzler Karl Nehammer rief seine Krisenminister zusammen, inszenierte sich als Schützer seines Landes mit der seltsamen Formulierung, er werde nicht zulassen, wenn innerrussische Konflikte in Österreich ausgetragen werden. Damit hatte aber niemand gedroht. Das ist ein sicherheitspolitischer Kindergarten. (Thomas Mayer, 26.6.2023)