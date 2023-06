Einfach Berufsrisiko? Radprofis rasen mit hohen Geschwindigkeiten bergab. AP Photo/Christophe Ena

Thomas Pupp ist noch immer bedrückt, wenn er an den Moment zurückdenkt, als er im Radio vom Tod von Gino Mäder gehört hat. "Es ist eine wahnsinnig emotionale Debatte. Im Radsport kannst du ein Restrisiko nie ausschließen. Die Veranstalter haben in meinen Augen keinen Fehler gemacht. Es war eine breite Straße, es war Pech. Das heißt aber nicht, dass man künftig keine Maßnahmen ergreifen kann."

Am Samstag fand auf der legendären Radrennbahn in Zürich Oerlikon eine Abschiedsfeier für den bei der Tour de Suisse tödlich verunglückten Mäder statt. Knapp tausend Menschen und die gesamte Schweizer Rad-Elite nahmen teil.

Radsport und Sicherheit, das ist ein Thema, das weiter polarisiert. Riskante Abfahrten und auf Spektakel gebürstete Zielsprints, wo es nicht selten kracht: Was Radrennfahrer als normale Härte ansehen, wäre in anderen Sportarten Grund genug, in Krankenstand zu gehen. Viele Profis können Horrorgeschichten erzählen, von Vollgasfahrten durch unbelichtete Tunnel, einer angedachten Extrawertung für die schnellsten Abfahrer bei der hundertsten Auflage des Giro d’Italia (die 2017 nach heftiger Kritik der Fahrer abgesagt wurde) oder auch von einer Sprintankunft auf abschüssigem Terrain wie bei der Polen-Rundfahrt 2020, bei der der Niederländer Fabio Jakobsen von seinem Landsmann Dylan Groenewegen bei 80 km/h in die Absperrgitter gedrängt worden war.

Abfahrten klassifizieren

Die Aufregung ist im Moment oft riesig, konkrete Vorschläge für die Erhöhung der Sicherheit der Fahrer folgen aber selten. Einer, der sich explizit äußerte, ist der Belgier Benji Naesen. Der Journalist und Podcaster schlug vor, künftig die Abfahrten – ähnlich wie die Anstiege – zu klassifizieren. Ein besonders gefährlicher Abschnitt talwärts fiele also in die "hors categorie", die höchste Kategorie. Vielleicht würde das die Fahrer vorsichtiger machen.

"Ich finde diesen Vorschlag sehr gut. Darüber sollte der Radsport nachdenken", sagt Pupp. Der 61-jährige Tiroler ist Mitgründer und Manager von Tirol KTM Cycling, der bekanntesten Nachwuchsschmiede im heimischen Radsport. Und Pupp ist auch Direktor der Tour of Austria. Nach drei Jahren Pause kommt die Österreich-Rundfahrt vom 2. bis zum 6. Juli unter dem neuen Namen zurück. International beispiellos ist die Organisation der Rundfahrt: Die fünf österreichischen Continental-Teams haben die Leitung von Österreichs wichtigster Veranstaltung vom Radsportverband übernommen. Das Thema Sicherheit steht an oberster Stelle. Pupp will sich an der Tour of the Alps orientieren, die heuer durch die Region Tirol–Südtirol–Trentino führte. Das heißt, kürzere, knackigere Etappen, mit der Möglichkeit für ein paar Schlussrunden in Zielortschaften. Mit insgesamt 805,7 Kilometern ist die Tour of Austria die kürzeste Rundfahrt der Geschichte, führt in fünf Etappen von Vorarlberg über den Großglockner bis nach Niederösterreich zum Finale auf den Sonntagberg, wo der Anstieg zum Wallfahrtsort zweimal bewältigt werden muss.

Thomas Pupp will bei der Tour of Austria unnötige Risiken vermeiden. Franz Oss

Wäre es möglich, schwere Bergetappen abzusichern wie eine Skiweltcup-Piste? Das heißt, mit farblicher Kennzeichnung gefährlicher Streckenabschnitte, Fangzäunen oder gepolsterten Kurven? Pupp hält derartige Ideen für nicht umsetzbar, auch finanziell könnten das die meisten Veranstalter nicht stemmen. "Die Strecken sind ja im Vergleich zum Skifahren hundertmal länger."

Der persönliche Geschwindigkeitsrekord von Lance Armstrong lag einst bei 110 km/h. Heute wird noch schneller gefahren, weil das Material leichter ist. Der einzige Schutz der Fahrer bleibt ein 200 Gramm schwerer Helm, der erst seit dem Todessturz des Kasachen Andrej Kiwilew 2003 bei Paris–Nizza zur Pflicht wurde. "Mehr Schutzausrüstung geht nicht", sagt Pupp.

Abschied von Gino Mäder, der mit 26 Jahren bei der Tour de Suisse gestorben ist. IMAGO/Manuel Geisser

"Das Risiko trägt letztendlich immer der Fahrer", sagt Bernhard Eisel. Der ehemalige österreichische Radprofi ist seit seinem Karriereende beim deutschen Radrennstall Bora Hansgrohe einer von mehreren Sportdirektoren. Man bereite die Fahrer auf Abfahrten vor, Schlüsselstellen würden aufgezeigt. "Aber man kann ihnen auch nicht jede einzelne Kurve ansagen."

Am Ende einer langen Etappe sind viele Fahrer physisch wie psychisch ausgelaugt, die Konzentration lässt nach. Für mehr Spektakel im Ziel das Sicherheitsrisiko zu erhöhen, das findet Pupp verwerflich, "das Rennen selbst ist das Spektakel".

Kein Vollkasko

Es würde schon nützen, wenn Veranstalter Streckenprofile entschärfen. Das heißt weniger Nadelöhre in kleinen Ortschaften, weniger Kreisverkehre, weniger schlecht asphaltierte Straßen. Bei der Tour der France gab es vor zehn Jahren noch 1100 Gefahrenpunkte. Im vergangenen Jahr waren es bereits 2300. Pupp: "In Anbetracht der vielen Rennkilometer, die gefahren werden, passiert aber sehr wenig. Eine hundertprozentige Vollkaskoversicherung für das Leben gibt es nicht." (Florian Vetter, 26.6.2023)