SPARKS - The Girl Is Crying In Her Latte

Das ewig junge Altherrenduo Sparks hat ein "spectacular new masterpiece" veröffentlicht, wie es sich selbst in aller gebotenen Objektivität attestiert. Die Brüder Ron und Russell Mael sind eine Institution seit den 1970ern. Sie haben alles überlebt und wirken als stete Nonkonformisten immer noch wie gerade erst geschlüpft. The Girl Is Crying In Her Latte – fürs Video hat Cate Blanchett vorbeigeschaut – heißt das neue Album und pendelt zwischen hysterischen und weniger hysterischen immer zart hysterieanfälligen (Synthie-)Popperlen. Männer ohne Nerven! Tolle Songs! Ron! Russell! Für immer.

ALBERT HAMMOND JR. - Melodies On Hiatus

Einen Songstau hat Albert Hammond Jr. –Corona und so. Während er sich mit den Strokes sonst knapp hält und dem klassischen Albumformat entspricht, schießt er auf Melodies on Hiatus über die Stundengrenze hinaus. Die Melodien pausieren dabei nicht wie angekündigt, sie sind eine Stärke des New Yorkers. Sein angestammtes Gebiet verlässt er, indem er Gastrapper anheuert oder spät, aber immer zu früh Autotune für sich entdeckt, was natürlich einen Eintrag im Klassenbuch erwirkt. Ansonsten ist das Album einnehmend, abwechslungsreich, aber doch etwas überlänglich.

MESHELL NDEGEOCELLO - The Omnichord Real Book

Die US-Amerikanerin Meshell Ndegeocello hat ihr erstes Album beim Jazz-Label Blue Note veröffentlicht. Entgegen dem Titel The Omnichord Real Book ist das Omnichord nicht dauerpräsent, scheint aber so etwas wie ein Bindeglied zwischen all den Gästen zu sein, die sie darauf begleiten. Joan As Policewoman ist dabei oder Organist Cory Henry. Das zeitigt eine meditative Vielfalt, ein Album mit vielen Farben, das am Ende ein Gesamtwerk ergibt, in dem Ndegeocello vielleicht etwas zu impressionistisch agiert, wer diese ihre eher ätherische Seite mag, wird hier reichlich beschenkt. (Karl Fluch, 27.6.2023)