Künstlerin und Gewässerökologin Christina Gruber zeigt ihre Videoinstallation "Suns of the Cloud" über den Sonnenbarsch in der Donau. Iris Ranzinger

Dabei werden nicht nur Vitrinen, Litfaßsäulen oder Grätzeloasen genutzt, sondern auch das sonst leer stehende "Trösch III" vis-à-vis in Beschlag genommen. Das ehemalige Geschäftslokal für Molkereiprodukte wird bis Ende Oktober als Community-Center und ausgelagerte Anlaufstelle des Kunsthauses dienen. Am besten, man startet hier.

Im ehemaligen Molkereigeschäft TRÖSCH III befindet sich bis Ende Oktober das Community Center des Kunsthaus Wien. Iris Ranzinger

Wien – Die Outdoor-Ausstellung Close/d macht aus der Not eine Tugend. Ab Mittwoch präsentiert das Kunsthaus Wien – das für eine Modernisierung und inhaltliche Neuaufstellung der Hundertwasser-Dauerschau bis Anfang 2024 komplett schließt – einen sommerlichen Parcours mit Arbeiten 13 zeitgenössischer Künstler und Künstlerinnen rund um das Kunsthaus.

Vogelhäuschen bis Grünalgen

Um wirklich alle der von Sophie Haslinger und Barbara Horvath ausgewählten Beiträge zu erhaschen, sollte man mit offenen Augen durchs Viertel spazieren: So wurden auf Initiative von Claudia Märzendorfer verspielte Vogelhäuschen (aus Markentaschen oder Weinkisten) in die Baumkronen gehängt.

Hugo Canoilas’ maritime Installation wartet direkt am Ufer des Donaukanals. Iris Ranzinger

Vor einer Videoinstallation der Künstlerin und Gewässerökologin Christina Gruber über den Sonnenbarsch in der Donau tanzen alienhafte Skulpturen von Barbara Kapusta. Auch bei Anita Fuchs setzt sich der Fokus auf Umweltthemen in einer eigenen Naturbeobachtungsstation fort. Und die prozessuale Intervention von Thomas Feuerstein, bei der Grünalgen eindrucksvoll durch Rohre blubbern, kündigt Werke – wie Hugo Canoilas’ maritime Installation – direkt am Donaukanal an. (Katharina Rustler, 27.6.2023)