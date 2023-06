Jewgeni Prigoschin, Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, muss nun die Rache Wladimir Putins fürchten. AP

Nur damit das nicht wieder vergessen wird: Zur Begründung seines Putschversuchs sagte der Söldnerführer Jewgeni Prigoschin, dass von der Ukraine eine Aggression ausgehe und diese gemeinsam mit der Nato Russland angreife, sei eine Lügengeschichte. "Die Spezialoperation wurde aus anderen Gründen begonnen. Der Krieg war notwendig, damit Schoigu Marschall werden und eine zweite Heldenmedaille bekommen kann." Wobei Prigoschin noch eine rassistische Abwertung des russischen Verteidigungsministers Schoigu, dessen Vater aus einem sibirischen Turkvolk stammt, hinzufügte.

Inzwischen herrscht in Österreich Verwirrung, ob Prigoschin gegebenenfalls Asyl in Österreich bekommen würde. Innenminister Gerhard Karner verwies zunächst auf Formales: Das komme auf die Einzelfallprüfung an. Man soll nicht glauben, dass Kriegsverbrechertum da unbedingt ein Ausnahmegrund sein muss; syrische Foltergeneräle haben wir ja auch genommen. Dann besann sich aber irgendwer und erklärte, dass Prigoschin ja ein Einreiseverbot in die EU habe.

Also muss Prigoschin sehen, dass er woanders überlebt. Denn Putin einer fundamentalen Lüge zu bezichtigen war wohl eine ungesunde Entscheidung. Das Märchen von der Aggression der Ukraine und der Nato gegen Russland wird allerdings hierzulande von nicht wenigen Putin-Verstehern weiterhin geglaubt werden, Prigoschin hin oder her. (Hans Rauscher, 26.6.2023)