Maria Sterkl aus Jerusalem

Unsere Stadt glich einem Schlachtfeld", sagt Olfat Abdelhalim, eine palästinensische US-Amerikanerin, die in Turmus Aya lebt, einer Kleinstadt nördlich von Ramallah im von Israel besetzten Westjordanland. Neunzig Prozent der Bewohner von Turmus Aya sind US-Amerikaner, die sich mit dem in den Vereinigten Staaten angesparten Vermögen in ihrer Heimat ein Haus bauten. "Es ist eine friedliche Stadt, oder zumindest war es das", sagt Olfat. Eine Woche ist es her, dass rund dreihundert gewaltbereite Siedler durch die Stadt zogen, Häuser und Autos in Brand setzten und Schüsse abfeuerten.

Israelische Oppositions-Abgeordnete inspizieren Zerstörungen nach der Gewalt durch Siedler in Turmus Aya. AP/Mahmoud Illean

Ein Palästinenser starb, noch ist aber unklar, ob er an einer Kugel der Siedler gestorben ist. Rund zwei Dutzend weitere wurden verletzt. Mehr als sechzig Autos brannten aus, dreißig Häuser wurden teils oder vollständig verwüstet.

Nachwirkungen der Attacke

Olfat Abdelhalim ist eine der Leidtragenden. Ihre Familie hatte sich erst vor kurzem einen neuen Wagen angeschafft. Nun ist er abgebrannt. "Die Versicherung zahlt nichts", erzählt Olfat, "das steht so im Vertrag: Siedlergewalt ist nicht gedeckt." Wie Olfat müssen auch die anderen Opfer der Attacken mit den Nachwirkungen leben. Vor allem mit den psychischen: "Ich kann nicht mehr schlafen", sagt Olfats Tochter, "bei jedem Lärm vor dem Fenster wache ich auf."

Die Attacken von Turmus Aya waren der Auftakt einer fünftägigen Gewaltserie jüdischer Terroristen gegen palästinensische Dörfer. Jeden Tag wurden eines oder mehrere Dörfer von brandschatzenden Banden heimgesucht, als Reaktion auf das Terrorattentat nahe der Siedlung Eli, bei dem vier Israelis getötet wurden.

Die Siedlung Shilo, von wo aus die Angreifer sich nach Turmus Aya aufgemacht hatten. REUTERS/Ammar Awad

Die Armee, die sich meist unweit der Tatorte befindet, muss sich nun den Vorwurf gefallen lassen, zu wenig gegen die Siedlergewalt zu unternehmen. Auch nach den Ausschreitungen in Turmus Aya übte eine Delegation diplomatischer Vertretungen der EU scharfe Kritik an den Militärs. "Es gab keinen Versuch, keine Bemühung, die Siedler zu stoppen", sagte EU-Vertreter Sven Kühn von Burgsdorff am Rande eines Besuchs bei den Opfern der Gewalt in Turmus Aya.

Die Armee gesteht Fehler ein. "Wir hatten im ersten Schwung nicht genügend Kräfte vor Ort", sagte Armeesprecher Daniel Hagari. "Dieses Mal haben wir versagt."

Zusätzliche Bataillone

Das könnte sich nun ändern. Die Streitkräfte haben laut israelischen Medienberichten zwei zusätzliche Bataillone ins Westjordanland verlegt, um auf die Siedlergewalt reagieren und sie möglichst im Vorfeld verhindern zu können.

Dem ging eine ungewöhnlich klare Verurteilung der Vorfälle voraus. Armee und Inlandsgeheimdienst sprachen sich öffentlich gegen die "nationalistischen Verbrechen" und den "Terror" der Siedler aus.

Autos sind offenbar kaum gegen Siedlergewalt zu versichern. AP/Mahmoud Illean

Das stieß prompt auf Missmut seitens der rechtsextremen Regierungsparteien Otzma Jehudit und Religiöse Zionisten. Es sei "eine Schande", die Siedlergewalt als Terror zu bezeichnen, meinte etwa Siedlungsministerin Orit Struck im Interview mit einem ultraorthodoxen Radiosender. "Wer seid ihr, solche Kommentare vor den Augen der Regierung abzugeben", sagte sie in Richtung Armee, "seid ihr die Wagner-Gruppe?" Diese Anspielung auf die abtrünnige Kampftruppe der russischen Armee löste einen Sturm der Empörung und Rücktrittsaufforderungen seitens der Opposition aus. Oppositionsführer Jair Lapid sagte, er verbitte sich diese Attacke "auf die Helden Israels".

Selten Festnahmen

Menschenrechtsorganisationen wiederum sehen wenig Heldenhaftes im Umgang der Armee mit der Siedlergewalt. "Übergriffe gibt es, seit es Siedlungen gibt", sagt Ziv Stahl von der israelischen Rechtshilfe-NGO Jesh Din. "Es ist sehr, sehr selten, dass es Festnahmen gibt." Zwar wären Soldaten zum Einschreiten verpflichtet, und sie dürften Siedler auch vorübergehend festnehmen, sagt Avner Gvaryahu von der NGO Breaking the Silence, die Interviews mit Ex-Soldaten durchführt. Aus diesen gehe hervor, dass oft sogar das Gegenteil passiere. "Die Soldaten erhalten den Befehl: ‚Wenn ihr bewaffnete Siedler seht, dann schützt sie vor Gewalt.‘"

Im Westjordanland gehört die Präsenz von israelischen Soldaten zum Alltag. In Zukunft werden es noch mehr, um gewalttätige Aktionen gegen palästinensische Dörfer zu verhindern. (Maria Sterkl aus Jerusalem, 26.6.2023)