Jo Angerer aus Moskau

Es ist gespenstisch. Hinter einer unscheinbaren Eingangstür geht es über 310 Stufen 18 Stockwerke tief hinab, immer wieder vorbei an schweren Eisentoren, die die einzelnen Stollen hermetisch abschließen. Über 7.000 Quadratmeter erstreckt sich der Atombunker-42 aus der Sowjetzeit, nach Voranmeldung kann man ihn besichtigen.

Ganz unten sind Relikte aus der Zeit des Kalten Krieges ausgestellt, der nun wieder aktuell geworden ist. Zu sehen ist auch ein Kommandopult, von dem zu früheren Zeiten nukleare Interkontinental-Raketen gestartet worden wären. Es stammt aus einem Atomzug, früher waren derartige mobile Abschussrampen in der ganzen Sowjetunion unterwegs. Hier beginnt die Vorführung. Das System wird mit zwei Schlüsseln aktiviert, es muss ein Geheimcode eingegeben werden, den nur der Oberbefehlshaber hat. Dann starten die Raketen. Später dann, in einem Stollen, der Höhepunkt der Vorführung: Das Licht erlischt, rote Lampen blinken, eine Lautsprecherdurchsage: Achtung Atomraketen im Anflug auf Moskau. Es ist gespenstisch realistisch.

Demonstration gegen Russland auf einer Kundgebung der "Ärzte gegen einen Atomkrieg" in Deutschland. APA/AFP/ODD ANDERSEN

Wie der Abschuss von Atomraketen heute funktionieren würde, das ist streng geheim. Zu vermuten ist, dass die Raketensilos im Land und in Atom-U-Booten auf den Weltmeeren ähnlich wie in den USA extrem gut abgesichert sind. Selbst wenn sich eine Söldner-Gruppierung oder etwa Terroristen Zugang zu den Atomwaffen verschaffen könnten – starten könnten sie die Raketen wohl nicht. Auch Russlands Präsident Putin alleine könnte das nicht. Genauso wenig wie US-Präsident Biden. Immer ist wohl eine ganze Entscheidungskette eingebunden. Der berühmte Atomkoffer mit dem roten Knopf ist eher ein Märchen.

Die meisten Atomwaffen der Welt

Russland verfügt nach westlichen Schätzungen aus dem Jahr 2021 über 6.255 Atomsprengköpfe. Strategische Atomwaffen, also Raketen großer Reichweite, ebenso wie taktische Atomwaffen mit geringerer Sprengkraft. Diese stationiert Russland gerade im Nachbarland Belarus, am 7. Juli soll es losgehen. Das Land erhält nach der freiwilligen Abgabe seiner Atomwaffen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion erstmals seit den 1990ern Jahren wieder nukleare Waffen. Aufgestellt werden Iskander-Raketen, die mit Atomsprengköpfen bestückt werden können. Auch mehrere belarussische Kampfflugzeuge wurden auf die neuen Waffen umgerüstet.

Die Iskander-Raketen in Belarus zählen zu den modernsten russischen Kurzstreckenraketen. Jeweils zwei Raketen sind auf einem geländegängigen Startfahrzeug montiert und können innerhalb von 40 Sekunden abgeschossen werden. Ihre Höchstgeschwindigkeit liegt bei rund siebenfacher Schallgeschwindigkeit. Die Reichweite dieser Raketen wird mit mehreren Hundert Kilometern angegeben. Kiew könnten sie erreichen, aber auch die baltischen Staaten. Die Atomwaffen Belarus unterliegen ausschließlich der russischen Befehlsgewalt. Machthaber Lukaschenko könnte sie nicht einsetzen.

Ausbau der Streitkräfte

Seit Kriegsbeginn in der Ukraine hat Russlands Präsident Wladimir Putin immer wieder mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht. Zudem erklärte Russland Anfang des Jahres unter internationalem Protest das letzte große Abkommen über atomare Rüstungskontrolle für ausgesetzt: den "New Start"-Vertrag mit den USA. Man wolle aber die dort festgelegten Obergrenzen weiter einhalten. Derzeit stärkt und modernisiert Russland seine Nuklearstreitkräfte. Bei einer Veranstaltung mit Absolventen von Universitäten der Streitkräfte stellte Putin laut der Nachrichtenagentur Interfax die baldige Indienststellung der neuen, mit Atomsprengköpfen bestückbaren Interkontinentalrakete vom Typ Sarmat in Aussicht. Ursprünglich war das allerdings schon für 2022 geplant gewesen.

Auch zu diesen Raketen würden etwaige Rebellen in Russland keinen Zugang haben. Anders wäre das nur bei einem Machtwechsel im Kreml, meinen Experten. Noch sei dieser aber unwahrscheinlich, obwohl Präsident Putin als angezählt gilt. Viele größer sei die Gefahr einer sogenannten "Schmutzigen Bombe". Konventioneller Sprengstoff wird mit radioaktivem Material gemischt. Nach der Explosion der Bombe wären ganze Landstriche radioaktiv verseucht. Rebellen im Land könnten durchaus Nuklearmaterial erbeuten, mit der "schmutzigen Bombe" drohen – und diese sogar einsetzen. (Jo Angerer aus Moskau, 27.6.2023)