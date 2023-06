Die stark gestiegenen Strompreise, aber auch die Bewegungen an den Gasmärkten haben die E-Control und die Bundeswettbewerbsbehörde zu einer Marktuntersuchung bewogen. Mit Endergebnissen ist erst Ende des Jahres zu rechnen – frühestens. IMAGO/Robert Poorten

Die Energieversorger, zumindest der überwiegende Teil davon, gelten als Hauptnutznießer der mittlerweile abgeebbten, aber noch nicht gänzlich durchgestandenen Krise. Einer Krise, die in nie zuvor gesehenen Preissprüngen zunächst an den Gas-, in der Folge dann auch an den Strommärkten gegipfelt hat und sich durch Preiserhöhungen in allen möglichen Branchen, die oft mit höheren Energierechnungen begründet werden, dahinzieht. Aufgrund des gestiegenen öffentlichen Drucks, und weil es Hinweise auf nicht marktkonformes Verhalten von Energieanbietern gab, haben die Regulierungsbehörde E-Control und die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) im Jänner eine Arbeitsgruppe eingerichtet, um den Markt gemeinsam unter die Lupe zu nehmen. Eines der Zwischenergebnisse ist, dass die Marktkonzentration, die in Österreich bereits hoch war, noch weiter gestiegen ist.

Der Wettbewerb am heimischen Energiemarkt kam 2022 quasi zum Erliegen APA

Dazu ist zu sagen, dass Marktkonzentration meist ein Hinweis darauf ist, dass der Wettbewerb nicht oder nur sehr eingeschränkt funktioniert. Nun hat man in Westösterreich festgestellt, dass dort die Marktkonzentration am höchsten ist. Mit 98,7 Prozent haben die Vorarlberger Illwerke so gut wie keine ernstzunehmende Konkurrenz. Denn die anderen 44 Anbieter haben im dortigen Versorgungsgebiet zusammen einen Marktanteil von 1,3 Prozent. Die Tiwag kommt in Tirol auf 91,4 Prozent, die Salzburg AG in ihrem Versorgungsgebiet auf mehr als 90 Prozent Marktanteil.

Das heißt aber nicht, dass ein hoher Marktanteil automatisch auch ein hohes Preisniveau bedeutet. Vorarlberg und Tirol etwa sind jene Bundesländer, wo Kunden und Kundinnen anders als in vielen anderen Teilen Österreichs auch während der Krise in den Genuss vergleichsweise sehr günstiger Preise kamen. Das war dort auch politisch so gewollt, wie in Österreich ohne politischen Einfluss kaum etwas geht in der Energiewirtschaft. Die Landesenergieversorger bis hin zu kommunalen Unternehmen und einschließlich des Verbund-Konzerns sind fest in öffentlicher Hand – großteils zu 100 Prozent, zumindest aber zu 51 Prozent, wie das im 2. Verstaatlichungsgesetz festgeschrieben ist. Über Kreuzbeteiligungen ist über zwei, drei Ecken fast jeder Energieversorger mit jedem verbandelt.

Die interimistische Chefin der Bundeswettbewerbsbehörde, Natalie Harsdorf-Borsch, und der Chef der Regulierungsbehörde E-Control, Wolfgang Urbantschitsch. APA/ROBERT JAEGER

Dennoch ist das Zwischenergebnis der Marktuntersuchung ernüchternd. Eine "Smoking Gun" wurde nicht gefunden, nur Hinweise auf Praktiken, denen E-Control und BWB noch genauer auf den Grund gehen wollen. Zu diesem Zweck hat die BWB Anfang der Woche ein Auskunftsverlangen an Energieversorger ausgeschickt, die rund 80 Prozent des Marktes abbilden, von der Energie AG Oberösterreich Vertrieb GmbH bis zur Wien Energie Vertrieb GmbH & Co KG. Der Fokus des Auskunftsbegehrens liege auf den Beschaffungsstrategien der Energieversorgungsunternehmen beim Einkauf von Strom für Haushaltskundinnen und -kunden bzw. Kleinunternehmen, sagte die interimistische Leiterin der BWB, Natalie Harsdorf-Borsch, bei der Präsentation der Zwischenergebnisse am Dienstag.

Weiters wolle man Auskünfte zu den Gründen für ein unterschiedliches Angebotsverhalten, die Verwendung indexbasierter Preisformeln für die Berechnung des Arbeitspreises für Strom, die Weitergabe von steigenden und sinkenden Großhandelspreisen für Strom an Endverbraucher und noch einiges andere mehr. Die um Auskunft gebetenen Unternehmen haben bis Mitte des Sommers Zeit. Anschließend wollen BWB und E-Control bei Erhärtung des Verdachts auf Marktmissbrauch entscheiden, ob auch gegen ein einzelnes Unternehmen vorgegangen wird, sagte E-Control-Chef Wolfgang Urbantschitsch.

Die Anfang Dezember von der Regierung eingeführte Strompreisbremse, die bis 30. Juni 2024 gilt und eine Deckelung der Strompreise für Haushaltskunden bei netto zehn Cent je Kilowattstunde (kWh) bis maximal 40 Cent für einen Grundverbrauch von 2.900 kWh pro Jahr vorsieht, habe einige Auffälligkeiten zutage gefördert, sagte Harsdorf-Borsch: "Es ist uns aufgefallen, dass es bei einzelnen Lieferanten eine zeitliche Nähe zwischen dem Bekanntwerden bzw. Inkrafttreten des Stromkostenzuschusses und den jeweiligen Preiserhöhungen gegeben hat. Die Anpassung der Neukunden- und Neukundinnenpreise als Folge der Großhandelspreissenkungen erfolgte bei Strom im Vergleich zu Gas zeitverzögert – selbst bei den besten Angeboten."

Österreichs Energie weist Vorwürfe zurück

Österreichs Energie, der Interessenverband der E-Wirtschaft, wies am Dienstag Anschuldigungen, einzelne Unternehmen könnten ihre Marktmacht in Krisenzeiten missbräuchlich ausgenutzt haben, vehement zurück. Außerdem verwahre man sich gegen Anschuldigungen, die Energiewirtschaft sei schuld an der Teuerung. "Den Schwarzen Peter nehmen wir nicht an", sagte die Generalsekretärin von Österreichs Energie, Barbara Schmidt.

Der wiedergewählte Präsident der Interessenvertretung, Verbund-Chef Michael Strugl, wies auf die rollierende Beschaffung der Energieversorger hin, die selbst auf dem Höhepunkt der Preisausschläge am Strommarkt im zweiten Halbjahr 2022 dazu geführt habe, dass Kunden und Kundinnen davon nichts zu spüren bekamen. Die Preiserhöhungen hätten die Energieversorger geschluckt und erst schrittweise an die Endkunden und -kundinnen weitergegeben. Jetzt komme es, genauso zeitverzögert, zu Preissenkungen auch für Bestandskunden. (Günther Strobl, 27.6.2023)