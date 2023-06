Heimische Justizanstalt: blinde Flecken, wie es sie in der Republik nicht geben sollte. Regine Hendrich

Der Personalmangel plagt nicht nur Spitäler und Pflegeinrichtungen. Auch in den heimischen Haftanstalten fehle es "an allen Ecken und Enden", konstatiert Gaby Schwarz, von der ÖVP nominierte Volksanwältin. Das betreffe nicht nur die Exekutive, sondern auch das Gesundheitspersonal – von den Psychotherapeuten bis zu den Ergotherapeuten.

Wie Schwarz im Ö1-"Morgenjournal" am Dienstag erläuterte, werde der Staat mehr Geld für bessere Bezahlung in die Hand nehmen müssen: Jobanwärter könnten bei anderen Arbeitgebern einen besseren Verdienst erwarten, das führe zum "bedauerlichen Mangel" in den Justizanstalten.

Schubhaft als blinder Fleck

Eine besondere Problemzone sieht Walter Rosenkranz, Volksanwalt auf dem Ticket der FPÖ, in den Polizeianhaltezentren, die nicht dem Justizressort, sondern dem Innenministerium unterstellt sind. Zwar habe sich die medizinische Versorgung in diesen Einrichtungen, wo vor allem Menschen ohne legalen Aufenthaltstitel in Schubhaft untergebracht sind, dank finanzieller Anreize und eines Teilzeitmodells für Amtsärzte verbessert. Doch immer noch existierten "blinde Flecken", wie es sie in der Republik nicht geben dürfte.

Besonders in den alten Gebäuden Wiens herrschten Überfüllung und hygienisch bedenkliche Zustände. Überdies fehlten den Insassen Möglichkeiten wie die Videotelefonie, die das Innenministerium aus unverständlichen Gründen ablehne.

Die beiden Volksanwälte äußerten ihre Einschätzung im Vorfeld eines neuen Berichts des Europäischen Komitees zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe (CPT), der laut Ö1 am Dienstagvormittag veröffentlicht werden soll – inklusive Stellungnahme der türkis-grünen Bundesregierung. In früheren Berichten setzte es Kritik: So seien Insassen übermäßig lange in Zellen eingeschlossen geblieben, weil Aufsichtspersonal gefehlt habe. (jo, 27.6.2023)