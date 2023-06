Jharrel Jerome in "I'm a Virgo" bei Amazon Prime. Foto: Amazon Prime

Hollywood/Wien – Eine gigantische Kapitalismuskritik kommt ausgerechnet von einem der größten Streamer – und einem Kommunisten. Boots Rileys Amazon-Serie "I'm a Virgo", nun zu sehen auf Prime Video, schafft es, die Ängste eines vier Meter großen afroamerikanischen Jugendlichen in Amerika in eine satirische Farce über Superhelden, Kapitalismus und Medien zu verwandeln. Die vielleicht seltsamste Serie des Jahres.

Wie schon bei seinem von der Kritik gefeierten Debütfilm "Sorry to Bother You" (2018) versetzt uns Boots Riley wieder in seinen urkomischen Kopfraum. Der afroamerikanische Künstler, der sich zuerst als Rapper und Musikproduzent einen Namen machte, ist nicht der Typ, der sich mit einer Marvel-Adaption zufriedengeben würde. Für Riley, einen selbsterklärten Kommunisten, verstärkt der gesellschaftliche Konsum von Unterhaltung (Superhelden, Social Media, Werbung und so weiter) nur einen letztlich unterdrückenden Status quo. Wie auch sein Film treibt die Serie die Konzepte der Unterwerfung der Schwarzen und des außer Kontrolle geratenen Kapitalismus auf die Spitze und schwankt magisch realistisch zwischen Satire und Drama.

I'm A Virgo - Official Trailer | Prime Video

Prime Video

Praktische Probleme

Dieser magische Realismus wird bereits in den ersten Momenten deutlich, in denen eine Frau mit einem gigantischen Baby in der Hand zu sehen ist, das ungefähr so groß ist wie ein Pandabär. Das Kind wächst und wächst, bis es schließlich fast vier Meter groß ist. Cootie (ein sehr lustiger und sympathischer Jharrel Jerome aus dem Oscar-Film "Moonlight") ist jetzt fast 20 Jahre alt und hat sein Zuhause noch nie verlassen. Aus Angst um ihn haben ihn seine Tante und sein Onkel (ein genialer Mike Epps und Carmen Ejogo) ihn von der Außenwelt abgeschirmt.

Seine Probleme sind dabei zum einen rein praktischer Natur. "Wenn du kacken musst, muss ich einen Kleiderbügel nehmen und die Scheiße in der Toilette zerhacken!", schimpft sein Onkel. Zum anderen stammt sein Wissen hauptsächlich aus Comics und Fernsehsendungen. Wenn er also in die Welt hinausgeht, ein Unschuldiger mit großen Augen, hat er keine Ahnung vom Leben, ganz zu schweigen davon, wie ein Mann seiner Statur mit einer normalgroßen Frau, rein logistisch gesehen, Sex hat (es führt zu einer sehr lustigen Szene). Und wie man sich vorstellen kann, bringt ein vier Meter großer Mensch auch kreative Herausforderungen mit sich, die hier mit erzwungener Perspektive, Miniaturpuppen und CGI bewältigt werden.

Bizarre Figuren

Der gutherzige Held ist nur eine der bizarren Figuren hier. Es gibt einen Kult von Menschen in schwarzen Rollkragenpullovern, die glauben, dass Cootie ihr prophezeiter Messias ist. Ein schleimiger weißer Manager nutzt ihn für seine rassistische Werbung aus. Ein Comic-Held (Walton Goggins), der zum echten "Superhelden" wurde, terrorisiert die Schwarzenviertel von Oakland in einem billigen Iron-Man-Anzug. Und die Menschen einer schwarzen Community wurden im Zuge der Immobilienkrise geschrumpft. Als schwarzer Riese muss Cootie seinen Platz in der amerikanischen Gesellschaft finden, und das ist dann auch das Rückgrat der sieben halbstündigen Folgen von "I'm a Virgo".

Rileys politische Botschaft ist ziemlich klar: Er ist wütend über die Kriminalisierung von Armen und Schwarzen. Er ist wütend auf Medienmoloche, und er ist wütend auf die Populärkultur und ihre Komplizenschaft im großen Ganzen. Natürlich besteht eine gewisse Ironie darin, dass der große Richter der Kapitalismusmaschine seine Serie ausgerechnet für eines der größten Unternehmen der Welt produziert hat (quasi Systemkritik aus dem System heraus), aber zu seiner Verteidigung: Je mehr Menschen seinen wahnsinnigen Sprudel an Fantasie sehen, desto besser. (APA, 27.6.2023)