Spanien hat eine Küstenlinie von rund 7.900 Kilometern. Die Strände des Landes gelten als einige der besten der Welt. Darauf ist man in Spanien ebenso stolz wie darauf, das Land mit den meisten Blauen Flaggen zu sein. Dieses Umweltzeichen wird von der gemeinnützigen Stiftung für Umwelterziehung (FEE) vergeben. Es ist ein Gradmesser für sehr gute Wasserqualität, Sicherheit und Umweltmanagement, 629 spanische Strände haben diese Auszeichnung erhalten.

Wenn der Hund frei am Strand herumtollen darf, ist das super für ihn, aber eher negativ für die dort lebenden Tiere (Symbolfoto). APA/dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Ein Bericht der Umweltgruppe Ecologistas en Acción wirft jedoch einen Schatten auf das saubere Image der Playas. Die Gruppe hat 48 Strände aufgrund von Verschmutzung, Hundekot, chemischen Verunreinigungen und anderen Problemen mit der Schwarzen Flagge, quasi dem negativen Pendant der Blauen Flagge, "ausgezeichnet". Die Umweltschützer vergaben 17 Schwarze Flaggen wegen übermäßiger Bebauung der Küste, zwölf wegen ausgelaufener Chemikalien, Sanitär- und Reinigungsproblemen, sechs wegen Licht-, Lärm- oder chemischer Verschmutzung, der Rest erhielt die Note wegen verschiedener anderer Faktoren.

Beliebte Reiseziele wie Barcelona, Valencia und die Kanarischen Inseln stehen auf der Liste. Mallorca erhielt zwei Schwarze Flaggen, eine für ein Übermaß an Jetskis, die Lärmbelästigung verursachen und das Meeresleben bedrohen, und eine weitere wegen nächtlicher Bootspartys in Colonia Sant Jordi, die sich ebenfalls nachteilig auf das Leben im Meer auswirken. Dem Bericht zufolge stellen Strände, wo Hunde frei herumlaufen dürfen und von denen es immer mehr gibt, ein zunehmendes Problem dar. Ecologistas en Acción bemängelt, dass an diesen Stränden vielfach keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchführt worden sei. Die Umweltschützer weisen darauf hin, dass nicht nur die Hinterlassenschaften der Hunde unangenehm sind, sondern freilaufende Tiere an den Küsten brütende Vögel jagen und stressen. Als besonders schlimm stelle sich die Lage am Strand Calzoa in Pontevedra in Galicien dar.

Was menschliche Hinterlassenschaften betrifft, sind vor allem Zigarettenstummel ein Problem an Spaniens Stränden. Deshalb hat das Lande heuer neue Umweltrichtlinien eingeführt, die Tabakunternehmen verpflichten, die Strände und Straßen von Zigarettenstummeln zu säubern. An 28 Stränden ist das Rauchen sogar ganz verboten, wer dabei erwischt wird, muss mit einer Geldstrafe rechnen. (red, 27.6.2023)