Mit grimmiger Miene im Gesicht stellte Russlands düpierter Präsident Wladimir Putin die tausenden Kämpfer der paramilitärischen Privatarmee Wagner, die ihn am Wochenende mit ihrem "Marsch der Gerechtigkeit" direkt herausgefordert hatten, vor die Wahl. Entweder sie folgten ihrem Anführer Jewgeni Prigoschin nach Belarus, oder sie schlössen sich der russischen Armee an, in deren Reihen die Wagner-Söldner den Plänen des Kreml zufolge ohnehin hätten eingegliedert werden sollen. Und noch eine dritte Option stellte Putin – "Ich werde mein Versprechen halten" – in den Raum: Die marodierenden, an der Seite der russischen Invasoren in der Ukraine kriegserprobten Söldner könnten auch ganz einfach "zu ihren Familien zurückkehren" – so als sei nichts passiert. Das Strafverfahren gegen die von Putin ursprünglich als "Verräter" gebrandmarkten Söldner wurde indes eingestellt.

Putins Kalkül: Für viele Russinnen und Russen sind die Wagner-Söldner trotz – mitunter wohl auch wegen – ihrer harschen Kritik am Kreml Helden; indem er nun Milde walten lässt, versichert er sich ihrer Sympathie. Und auch einen anderen Vorwand zog Putin aus dem Hut: Wenn Söldner und Armee einander beschossen hätten, hätte dies vor allem Kiew und dem Westen genutzt.

Trotzdem: Die Söldnergruppe Wagner, so wie sie bisher bestanden hat, ist Geschichte. Prigoschin, der bislang unbestätigten Berichte zufolge am Dienstag im belarussischen Exil angekommen ist, hatte zuvor erklärt, die "Zerstörung der Gruppe Wagner" verhindern zu wollen. Dass sich der Konflikt so schnell – und vor allem so friedlich wie von Putin beteuert – lösen wird, steht zu bezweifeln.

Doch wie sind die beiden ersten Optionen, die Putin den Aufständischen anbietet, konkret vorstellbar?

Erstmals seit dem gescheiterten Aufstand hat sich Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin in einer Audiobotschaft zu Wort gemeldet. AFP

Option 1: Wagner wird Teil der russischen Armee

Monatelang hatte Wagner-Führer Prigoschin gegen die militärische Nomenklatura in Moskau gewettert: Die Oberen dort seien unfähig, den Krieg erfolgreich zu führen, enthielten seinen Männern die nötige Ausrüstung und Munition vor und wüssten den Einsatz von Wagner etwa in Bachmut überhaupt nicht zur Genüge zu schätzen. Die Kritik an Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabsschef Waleri Gerassimow diente ihm dann in der Nacht auf Samstag auch als letzter Anstoß, der die Meuterei seiner Truppe ins Rollen brachte. Vor allem Schoigu, der seinerzeit selbst nur wenig Meriten in der Armee zu verdienen vermochte, gilt aber als enger Vertrauter Putins, aller Rückschläge in der Ukraine zum Trotz hält der Präsident bisher weiter an ihm fest.

Ende Mai schwenkten Wagner-Söldner die Fahne ihres Unternehmens sowie jene Russlands auf den Ruinen der ukrainischen Stadt Bachmut. Nun sollen sie entweder ins Exil gehen oder in die Armee eintreten. AP

Die insgesamt etwa 25.000 Wagner-Söldner, die den Kämpfen in der Ukraine lebend entgangen sind, jetzt in die reguläre Armee einzugliedern dürfte sich freilich schwierig gestalten. Sollten sich große Teile der Kämpfer dafür entscheiden, holt sich das Verteidigungsministerium potenzielle Spalter in die eigenen Kasernen. Als Söldner sind es die Wagner-Soldaten gewohnt, gut entlohnt zu werden, besser als ihre zukünftigen Kameraden. Möglich ist auch, dass Wagner-Soldaten nur gemeinsam mit anderen in eigene Verbände eintreten wollen, was einen weiteren Konfliktherd innerhalb der russischen Armee darstellen dürfte.

Option 2: Exil in Belarus

Am Montagabend kursierte im Internet ein Gerücht, in die Welt gesetzt von einer unabhängigen russischen Internetseite, das viele aufhorchen ließ: Belarus, dessen Machthaber Alexander Lukaschenko den Deal zwischen Prigoschin und Putin am Samstagabend schmiedete, lässt 200 Kilometer westlich der Grenze zur Ukraine riesige Militärlager bauen, in denen bis zu 8.000 Wagner-Kämpfer untergebracht werden sollen. Das erste derartige Lager befinde sich in Assipowitschy in der Region Mahiljou und sei 24.000 Quadratmeter groß, wollte die Website wissen. Wie viele Wagner-Kämpfer das Angebot Putins, ins Exil zu gehen, annehmen werden, weiß niemand. Zuletzt wurde auch von mehreren Aussagen von Ehefrauen berichtet, deren Männer, die sich bei Wagner als Söldner verdingen, ihre baldige Abreise nach Belarus ankündigten.

Was genau die kampferfahrene Truppe in Belarus tun soll, ist derzeit Gegenstand von Spekulationen. Am Sonntag hatte ein ehemaliger britischer General gewarnt, Russland könnte mithilfe der exilierten Wagner-Kämpfer einen neuerlichen Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew planen. Ob ihre Zahl für einen ernsthaften Vorstoß ausreicht, ist aber zweifelhaft; zumal bis heute tausende Wagner-Söldner auch in Krisengebieten in Afrika mitmischen, in der Zentralafrikanischen Republik etwa oder in Mali. Ihre Arbeit, die offiziell "Instruktionen" für die örtlichen Sicherheitskräfte beinhaltet, Berichten zufolge aber eine Spur des Terrors über den Kontinent zieht, soll weitergehen, wie Russlands Außenminister Sergej Lawrow am Montag erklärte. Ob sich die nunmehr führungslose Söldnertruppe daran hält, muss sich allerdings erst zeigen. (Florian Niederndorfer, 27.6.2023)