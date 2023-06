Schulschluss, Formel 1 und Großevents in Wien: Am Wochenende wird es auf Österreichs Straßen voll

Wien – Mit dem Beginn der Schulferien in Ostösterreich, Tschechien und der Slowakei am Freitag fällt der Startschuss für den Sommerreiseverkehr auf den Transitrouten. Die Hauptstaupunkte prognostiziert der ÖAMTC auf den Nord-Süd-Verbindungen. Dichten Kolonnenverkehr werde es außerdem auf der Verkehrsachse vom Grenzübergang Suben (Oberösterreich) über A8, A1, Linz, Knoten Steinhäusl, A21, Knoten Vösendorf, S1 und A4 bis zum Grenzübergang Nickelsdorf geben.

Der Höhepunkt der Reisewelle steht Ende Juli und Anfang August ins Haus, da beginnen die Ferien in Bayern und Baden-Württemberg. APA/dpa/Marcus Brandt

Die ganz großen Staus kommen laut Analyse der Clubs erst später im Sommer: "Das Verkehrsaufkommen steigert sich anschließend sukzessive mit dem Ferienbeginn in West- und Südösterreich." Der Höhepunkt der Reisewelle steht demnach Ende Juli und Anfang August ins Haus, da beginnen die Ferien in Bayern und Baden-Württemberg. "In den letzten Jahren haben sich die Reiseströme zwar zum Teil auch auf andere Wochentage verlagert, jedoch bleibt der Hauptreisetag der Samstag. Speziell bei Schlechtwetterphasen verlagerten sich die Rückreiseströme in den vergangenen Jahren aber schon bereits auf den Donnerstag", hieß es vom ÖAMTC. Die Rückreisewelle hat ihre Höhepunkte ab Mitte August nach dem "Ferragosto"-Wochenende sowie an den ersten beiden September-Wochenenden, dem Ferienende in West- und Südösterreich, Bayern und Baden-Württemberg.

Lange Verzögerungen

"Heuer wird noch mehr als im letzten Jahr los sein. Speziell vor der Tunnelgruppe Werfen werden Blockabfertigungen nicht ausbleiben", sagte ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler.

Auch an diesem Wochenende drohen schon Staus, warnt der ARBÖ: Zum Ferienbeginn in Ostösterreich kommen die Formel 1 in Spielberg und drei große Konzertevents in Wien. Viele Reisende brechen gleich nach der Zeugnisvergabe Richtung Süden auf, daher erwartet der ARBÖ am Freitagnachmittag vor allem auf den Autobahnen in und um die Bundeshauptstadt, also Donauuferautobahn (A22), Südautobahn (A2), Südosttangente (A23) und Westautobahn (A1), "lange Verzögerungen". Wartezeiten sollten zudem auf den Stadtausfahrten wie Altmannsdorfer Straße, Hadikgasse und Triester Straße sowie innerstädtisch unter anderem am Franz-Josefs-Kai und Gürtel eingeplant werden.

Am Samstag werde sich das Verkehrsgeschehen auf "die klassischen Staustrecken Richtung Süden" konzentrieren. Der ARBÖ erwartet Staus ab dem Vormittag bis in den späten Nachmittag. "Rechnen Sie bitte auch mit Blockabfertigung, insbesondere vor Tunnelportalen", so die Fachleute. Falls möglich, sollte man "reisestarke Tage meiden und Alternativrouten wählen".

Von 30. Juni bis 2. Juli werden zehntausende Menschen zum Formel-1-Grand-Prix auf dem Red-Rull-Ring in Spielfeld anreisen, der Großteil mit dem eigenen Fahrzeug. "Stauungen werden während des gesamten Wochenendes zu erwarten sein", warnen die ARBÖ-Verkehrsexperten. Von 29. Juni bis 1. Juli findet wieder die konzertante Aufführung des Musicals "Elisabeth" im Schloss Schönbrunn statt, am 2. Juli gastiert dort Roland Kaiser. Staus rund um das Schloss sind sehr wahrscheinlich. US-Star Pink tritt am 1. und 2. Juli im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf, auch hier ist mit langen Wartezeiten mit dem Auto zu rechnen. (APA, 27.6.2023)