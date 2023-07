Große Kaliber sind bei den Neuveröffentlichungen nicht in Sicht. "Jagged Alliance 3", "Immortals of Aveum" und Co können dennoch für Überraschungen sorgen

Exklusive Rundentaktik: "Jagged Alliance 3" könnte für PC-Spieler im Juli ein echtes Highlight werden. THQ Nordic

Nach den Spielemonaten Mai und Juni haben es Neuerscheinungen bei Videospielen nicht besonders leicht: Mit "Legend of Zelda: Tears of the Kingdom", "Diablo IV" und "Final Fantasy XVI" sind ganz große Games-Kracher heuer bereits verschossen worden. Viele Spielerinnen und Spieler sind mit hoher Wahrscheinlichkeit noch damit beschäftigt. Ähnliche Kaliber lassen sich auch erst ab September wieder blicken – ruhig bleibt es bis dahin erwartungsgemäß dennoch nicht.

Es gibt sie nämlich: Neuveröffentlichungen, die sich im Sommer an den Start wagen. Der Juli könnte tatsächlich schon das eine oder andere Highlight beinhalten, vor allem der dritte Teil von "Jagged Alliance". Die PC-exklusive Rundentaktik könnte der Serie nach langer Zeit wieder zu einstiger Stärke verhelfen. Das magisch angehauchte "Immortals of Aveum" könnte frischen Wind ins Genre der Egoshooter bringen. Und Nintendo schickt Weltraumforscher Ende Juli in "Pikmin 4" auf ein neues Abenteuer. Das ist aber noch nicht alles.

"Oxenfree 2: Lost Signals": Diesmal erwachsen

Oxenfree II: Lost Signals

Nintendo of America

System: PC, MacOS, Playstation 5, Playstation 4, Nintendo Switch, Mobile

Erscheint: 12.7.2023

Gewohnt gemächlich macht das Mystery-Abenteuer "Oxenfree 2: Lost Signals" den Anfang. Mehr als sieben Jahre sind bereits seit dem Überraschungshit vergangen, ehe Entwickler Night School Studios einen Nachfolger veröffentlicht, der nicht so direkt sein dürfte, wie es der Name nahelegt. Der zweite Teil von "Oxenfree" setzt zwar wieder stark auf handlungsbeeinflussende Dialoge, der Cast an Charakteren ist aber komplett neu.

So wäre es auch relativ schwierig, mit Riley eine Coming-of-Age-Story zu erzählen, wie diese zuvor mit Alex zu erleben war. Die erwachsene Protagonistin ist Umweltforscherin und kehrt in ihre Heimatstadt Camena zurück, um – jetzt setzen die Parallelen ein – merkwürdige Radiosignale zu untersuchen. Es soll nicht lange dauern, bis sich auch in diesem Fall wieder Übernatürliches und Horror-Elemente unter die Geschichte mischen. Spielerisch will man dabei im Wesentlichen dem Erfolgsrezept aus Teil eins folgen, allerdings bei fast doppelt so großer Spielumgebung und neben den charakteristischen Dialogen auch mehr Action-Einlagen.

"Jagged Alliance 3": Echtes Comeback

Jagged Alliance 3 | Wider Picture Trailer

THQ Nordic

System: PC

Erscheint: 14.7.2023

"Jagged Alliance" kann auf eine lange und bewegte Geschichte zurückblicken: Das rundenbasierte Strategiespiel feierte Mitte der 1990er Premiere, bevor das Sequel 1999 zu einem echten Hit für Westentaschenkommandanten wurde. Danach versuchten unterschiedliche Entwickler mit diversen Ablegern erfolglos an vergangene Erfolge anzuknüpfen.

Seit 2015 liegt die Marke bei Publisher THQ Nordic und gemeinsam mit Entwickler Haemimont Games scheint man das Ruder wieder herumreißen zu können. Neben einem Comeback gewohnt schräger Charaktere wartet ein Mix aus rundenbasierter Taktik und offener Rollenspielstruktur auf die Spieler. Das Hauptziel der Kampagne, die Befreiung des Präsidenten einer fiktiven Nation, soll auch im Koop-Modus gemeinsam mit einem weiteren Spieler planbar sein.

"Exoprimal": Dinos im Visier

Exoprimal - Release Date Trailer

PlayStation

System: PC, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X/S, Xbox One

Erscheint: 14.7.2023

Hauptsache, gegen Dinosaurier kämpfen? Mit dieser Vorliebe dürfte man bei "Exoprimal" gut aufgehoben sein. Nicht zuletzt auch bei Capcom, schließlich stellte der Entwickler im Lauf seiner Geschichte schon mehrmals unter Beweis, dass das eigenwillige Konzept gut funktionieren kann, sich mit mächtigem Feuerwaffen-Arsenal gegen Urzeitechsen zu stellen. Zu einem Remake von "Dino Crisis" konnte man sich (leider!) noch nicht durchringen, stattdessen betont man hier den Multiplayer-Aspekt.

"Plötzliche Dinosaurierausbrüche", so der Entwickler, bedrohen im Jahr 2040 die Menschheit, weshalb sich besonders mutige Recken entgegenstellen. Um gegen regelrechte Echsenschwärme eine realistische Chance zu haben, schlüpfen sie bis an die Zähne bewaffnet in hochmoderne Exosuits. Spielerisch ist "Exoprimal" als reine teambasierte Online-Action ausgelegt: In unterschiedlichen Modi und Missionen treten Teams gegeneinander an, wer beim Bekämpfen der Dinos und letztlich auch im direkten Showdown die Oberhand behält.

"Immortals of Aveum": Magischer Egoshooter

Immortals of Aveum – Official Gameplay Trailer

Immortals of Aveum

System: PC, Playstation 5, Xbox Series X/S

Erscheint: 20.7.2023

Fast wie aus dem Nichts kündigte ausgerechnet Publisher Electronic Arts erst im April dieses Jahres einen sehr unkonventionellen Egoshooter an: "Immortals of Aveum" will bewusst mit traditionellen Spielmechaniken des Genres brechen. Das liegt großteils daran, dass sich Hauptcharakter Jak im namensgebenden Königreich Aveum mit Magie zur Wehr setzt.

Mehr als 25 unterschiedliche Zauber sollen dabei helfen, eine ganz andere Dynamik ins Spiel zu bringen als man es von Schusswaffen gewohnt ist. Die Verwendung verschiedenfarbiger Magie hat nicht nur eine dekorative Funktion, die Grafikchips herausfordern soll. Spätere Gegner erfordern spezifische Waffen, um besiegt zu werden, was den Spieler dazu zwingt, verschiedene Angriffsstrategien anzuwenden. Das temporeiche Solo-Abenteuer soll abseits von Kämpfen jede Menge Rätsel bieten und nicht zuletzt auch Backtracking erfordern, um in der Handlung voranzuschreiten.

"Pikmin 4": Verspäteter Auftritt

Pikmin 4

Nintendo of America

System: Nintendo Switch

Erscheint: 21.7.2023

Lange Zeit war es um Nintendos Echtzeitstrategie-Titel "Pikmin" verdächtig ruhig. "Pikmin 4" wurde bereits im Jahr 2015 angekündigt, gezeigt wurde das Spiel zum ersten Mal allerdings erst letztes Jahr im Herbst. Als einer der wenigen Spiele von Nintendo greift das recht unkonventionelle Abenteuer mit den kleinen Helferlein dabei auf eine Unreal-Engine zurück.

Hinsichtlich Spielmechanik will "Pikmin 4" das meiste aufgreifen, was die drei vorherigen Teile der Serie ausgemacht hat, und fügt eine Handvoll neuer Features hinzu, um der Erkundung mehr Raum zu geben. Die Zeitbeschränkungen sind geringer, die Pfade sind klarer gegliedert und es soll auch die Möglichkeit geben, den Spielverlauf zurückspulen zu können. Neu hinzu kommen auch Expeditionen bei Tageslicht sowie neue Begleiter, die das Spiel abwechslungsreicher gestalten.

"Remnant 2": Koop-Geheimtipp

Remnant 2 - Official Co-op Gameplay

IGN

System: PC, Playstation 5, Xbox Series X/S

Erscheint: 25.7.2023

Wer einen Koop-Shooter mit Soulslike-Mechaniken kombiniert, kann durchaus einen Hit landen. In der Tat ist der düstere Actiontitel "Remnant: From the Ashes" zu Recht so erfolgreich gewesen, dass Entwickler Gunfire Games, der sich auch für "Darksiders III" verantwortlich zeichnete, in Kürze einen Nachfolger veröffentlicht.

Das bewährte Konzept aus der Erkundung prozedural generierter Spielwelten und knackigen Bossfights wird weitgehend aus dem ersten Teil übernommen, aber im Detail erheblich verfeinert. So soll beispielsweise die Beute und somit die Kombinierbarkeit von Equipment stark in Richtung Rollenspiel aufgewertet worden sein. Neue Fertigkeiten und Slots für die Charaktere sollen zudem deren spielbare Individualisierbarkeit erhöhen.

"Double Dragon Gaiden: Rise Of The Dragons": Nostalgischer Pixelprügler

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons

Modus Games

System: PC, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch

Erscheint: 27.7.2023

Comeback für Billy und Jimmy Lee: Mit "Double Dragon Gaiden: Rise ot the Dragons" erscheint das erste neue Spiel der Serie seit 2017. Das traditionsreiche Beat 'em up, dessen Wurzeln bis in die 1980er zurückreichen, scheint von seinem Spielprinzip nicht allzu stark abgewichen zu sein. Wer also schon am NES oder C64 in die Buttons hämmerte, dürfte sich auch jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder wohlfühlen.

Anders als bei frühen Serien-Vertretern stehen nicht weniger als 13 spielbare Charaktere zur Verfügung, mit denen man sich seitwärts durch die meist urbane Kulisse prügelt. Neben dem altbewährten "Hau drauf"-Prinzip verspricht Entwickler Modus Games nicht nur lokale Koop- und Remote-Play-Optionen, sondern auch Roguelite-Elemente. Dazu zählt unter anderem, dass man mit der eingesammelten Ingame-Währung zufallsbasierte Upgrades für seine Charaktere erwerben kann. (bbr, 1.7.2023)