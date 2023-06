Wien - Reporter ohne Grenzen erweitert seinen Vorstand in Österreich mit Rosa Lyon, Michael Nikbakhsh, Susanne Scholl und Martin Wassermair. "Österreich ist leider eine herausfordernde Zone für den Journalismus geworden. Die Verteidigung der Pressefreiheit braucht mehr Kraft und Kräfte", begründet Fritz Hausjell, Präsident von Reporter ohne Grenzen Österreich diesen Schritt.

Neben dem erweiterten Vorstand will die Pressefreiheits-NGO auch neue Mitgliederinnen und Unterstützer sowie neue Sponsoren und Sponnsorinnen gewinnen. "Die Regierung ist nach dem erneut beschämenden Abschneiden beim weltweiten Pressefreiheitsranking und den jüngsten bedenklichen Vorgehen gegen den Journalisten Franz Miklautz noch immer nicht der Meinung, dass es höchst an der Zeit ist einen nationalen Aktionsplan zur Stärkung der Pressefreiheit in Österreich zu entwickeln und umzusetzen", so so Hausjell. "Damit wird klar, dass Organisationen wie der Presseclub Concordia, die Journalistengewerkschaft, der Verein der Chefredakteuer:innen und wir, sowie möglichst viele journalistische Medien selbst, den Druck durch Öffentlichkeit so verstärken müssen, dass die Regierung endlich substanzielle Handlungen setzt, um Freiheit, Unabhängigkeit, Vielfalt und wirtschaftliches Fundament des Journalismus ausreichend zu stärken". (red, 27.6.2023)