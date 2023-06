Der frühere Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache (hier auf einem Archivbild) ist wieder einmal vor Gericht: diesmal allerdings als Kläger. APA / HERBERT NEUBAUER

Wien – Wer plant, beruflich "irgendwas mit Medien" zu machen, kann sich an diesem Dienstagvormittag im Saal 306 des Landesgerichts für Strafsachen einen Einblick in die heimische Kommunikationsbranche verschaffen. Richterin Nicole Baczak verhandelt eine Klage nach dem Mediengesetz – der frühere Vizekanzler und FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache wehrt sich (unter anderem) gegen die Berichterstattung zu seiner Ehe im Onlinemedium "exxpress.at". Die Hintergründe, wann wer über die familiäre Situation Straches Bescheid wusste, soll als Zeuge Wolfgang Fellner, Geschäftsführer von "oe24.at", erklären.

Strache wirft "exxpress.at" unter anderem vor, seinen höchstpersönlichen Lebensbereich verletzt zu haben, indem über sein Eheleben berichtet wurde. "exxpress.at"-Chefredakteur Richard Schmitt argumentierte bei einem früheren Verhandlungstermin offenbar, man sei mit diesen Geschichten ohnehin nicht vorgeprescht, sondern habe nur auf Veröffentlichungen in der "Kronen Zeitung" reagiert. Eine These, die Fellner unterstützt.

Der jovial auftretende Zeuge verrät der Richterin, dass er "fast vom Flieger her" ins Landesgericht für Strafsachen Wien gekommen sei und dreht den Zeugenstuhl um 45 Grad von Strache und seinem Anwalt Maximilian Donner-Reichstädter weg. Baczak belehrt ihn über die Wahrheitspflicht und das Redaktionsgeheimnis, dann will die Richterin wissen, ob Strache auch Verfahren gegen "oe24.at" angestrengt habe. "An die 200. Herr Strache ist sehr fleißig. Er hat viel Freizeit", merkt Fellner dazu süffisant an.

Grundseriöse "house policy" bei "oe24.at"

Sein Verhältnis zum Kläger war schon einmal besser: "Über die Jahre war Herr Strache ein über Vertrag an uns gebundener Interviewpartner", verrät er. "Da war es fast schon Usus, dass in der Maske das Privatleben besprochen wurde." Im August 2022 sei ein Redaktionsmitglied zu ihm gekommen, habe ihn über die kursierenden Gerüchte bezüglich einer Ehekrise informiert und gefragt, wie man weiter vorgehen solle. Vor Gericht macht Fellner klar, dass er auf höchste Qualität Wert legt: "Ich weiß, dass das teuer werden kann. Wir haben eine klare 'house policy', dass bei den Betroffenen rückgefragt werden muss", erklärt er zur Überraschung der zuhörenden Journalistinnen. Er habe diese Aufgabe übernommen, erst recht, da "Strache ein Freund des Hauses" sei.

Vor einem Auftritt Straches in oe24.tv habe er, Fellner, Strache am 25. August 2022 daher gesprochen, der bat aber darum, seine Privatsphäre zu achten. Am 12. September klingelte frühmorgens Fellners Mobiltelefon. Es war "exxpress.at"-Chefredakteur Schmitt, der etwas wissen wollte. "Oida, wos moch ma mit da Gschicht?", fragte er laut Fellner und wollte klären, wann der Mitbewerb die Meldung veröffentliche. Vor Gericht sagt Fellner, er habe Schmitt erklärt, dass man zuwarte, aber hoffe, von Strache informiert zu werden, wenn dieser bereit zur Veröffentlichung sei. Schmitt sei dagegen überzeugt gewesen, dass das nicht passieren werde und Strache stattdessen die "Kronen Zeitung" exklusiv informieren werde. Für Fellner klang das angesichts des beruflichen Hintergrunds Schmitts glaubwürdig. Denn: "Herr Schmitt war lange Zeit die verlängerte Füllfeder des Herrn Strache in der 'Kronen Zeitung'", behauptet er. Eine Aussage, von der sich DER STANDARD natürlich distanziert.

Schlussfolgerung nach Prophezeiung

Drei Tage später, am 15. September, klingelte Fellners Handy in der Causa erneut, diesmal war es allerdings sein Sohn, Co-Geschäftsführer und Chefredakteur Nikolaus Fellner. Der rief um 20.10 Uhr an, nachdem er in der E-Paper-Ausgabe der "Kronen Zeitung" entdeckt hatte, dass diese über die bevorstehende Scheidung berichtet hatte. Dort war zwar auch die Anwältin von Straches damaliger Gattin Philippa zitiert. Da diese aber auch für "oe24.at" tätig ist und versicherte, die "Kronen Zeitung" nicht informiert zu haben, sei für ihn klar gewesen, dass Strache, wie von Schmitt prophezeit, die "Kronen Zeitung" informiert haben müsse. "Von wem ist denn die Geschichte gekommen? Entweder vom lieben Gott oder vom Herrn Strache", formuliert Fellner seine Schlussfolgerung.

Der Zeuge beteuert aber, weder sein Medium noch der beklagte "exxpress.at" seien die Ersten gewesen, die die Nachricht veröffentlicht hätten. Ganz im Gegenteil: "Wir waren die Letzten. Der Herr Schmitt der Vorletzte", ist er sich sicher. In der Szene sei die Ehekrise aber schon längst bekannt gewesen, ist Fellner auch überzeugt. "Das hat sich vervielfältigt in Wien." – "Wie kann sich das vervielfältigen?", interessiert die Richterin. "Das weiß der liebe Gott und das Redaktionsgeheimnis", entgegnet Fellner. "Das ist das zweite Mal, dass Sie ihn ins Spiel bringen", merkt Baczak an.

Da Straches ebenfalls als Zeugin geladene Ex-Gattin nicht erschienen ist und der neben "exxpress.at"-Herausgeberin Eva Schütz sitzende Anwalt des beklagten Mediums unter anderem auch die beiden "Krone"-Journalisten als Zeugen hören will, wird schließlich auf den 8. August vertagt. (Michael Möseneder, 27.6.2023)