Ryan Reynolds feierte den Aufstieg seines Fußballklubs AFC Wrexham in die nächsthöhere Liga. EPA/Peter Powell

Hat Ryan Reynolds seine Finger im Spiel, scheint Erfolg garantiert zu sein. Als Hollywoodschauspieler sorgte er mit der Deadpool-Reihe oder Green Lantern für Kassenschlager. Als Miteigentümer brachte er den walisischen Fußballklub AFC Wrexham wieder auf Vordermann. In der Formel 1, der Königsklasse des Motorsports, setzt der 46-jährige Kanadier, der den Mobilfunkanbieter Mint Mobile sein Eigen nennt, nun die Einkaufstour fort. Mit seinem Schauspielkollegen Rob McElhenney steigt er als Teil einer Investmentgruppe beim Rennstall Alpine ein – mit 200 Millionen Euro für 24 Prozent.

Das Team ist mit seiner Performance – aktuell nur auf Platz fünf der WM – nicht zufrieden. Der Abstand zu den Top-Teams Red Bull, Mercedes und Ferrari ist groß, die Finanzspritze der Hollywoodstars soll zumindest die finanzielle Lücke schließen. Reynolds Strahlkraft – 2010 wurde er vom US-Magazin People zum "Sexiest Man Alive" gewählt – könnte aber Goldes wert sein.

Nummer zwei hinter "The Rock"

In Vancouver geboren, besuchte der jüngste von vier Brüdern eine katholische Schule. Seine Erziehung sei streng gewesen, sagt er. Bereits mit 15 Jahren hatte er in der Nickelodeon-Serie Hillside seinen ersten Auftritt vor der Kamera, der Durchbruch folgte sieben Jahre später mit seiner Rolle als Berg in der Serie Ein Trio zum Anbeißen. Bald rief Hollywood. Reynolds war laut Wirtschaftsmagazin Forbes zwischen Juni 2019 und Juni 2020 mit 71,5 Millionen Dollar die Nummer zwei der Schauspieler-Verdienst-Rangliste – hinter Dwayne "The Rock" Johnson (87,5 Millionen).

Nach Partnerschaften mit der kanadischen Sängerin Alanis Morissette und Schauspielerkollegin Scarlett Johansson lernte er bei den Dreharbeiten zu Green Lantern Blake Lively kennen. Seit 2012 ist er mit dem Model und Filmstar (The Shallows) verheiratet. Das Paar hat vier Kinder.

Im November 2020 kaufte Reynolds zusammen mit McElhenney um 2,25 Millionen Euro den walisischen Fußballklub AFC Wrexham. Der Verein gehörte den Fans, die Eigentümer hatten sich mangels Erfolgs zurückgezogen. "Wir hatten keine Verbindung mit dem Klub, es war ein Gefühl", sagten die neuen Bosse bei ihrer Vorstellung. Investitionen in Infrastruktur und Team, Tiktok als Sponsor und eine Dokuserie (Welcome to Wrexham) auf Disney+ führten zum Erfolg. Am 23. April dieses Jahres war die Rückkehr in den Profifußball perfekt. Auch David Beckham war unter Ryan Reynolds' Gratulanten. (Laura Rieger, 27.6.2023)