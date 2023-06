Als die Polizei nach Schüssen am Paltramplatz eintraf, waren weder Schütze noch Opfer am Tatort. imago images/Elmar Gubisch

Wien – Am 14. Juni wurde ein 27-Jähriger auf dem Paltramplatz in Wien-Favoriten durch mehrere Schüsse verletzt. Ein tatverdächtiger 25-Jähriger flüchtete und war bis jetzt untergetaucht. "Dem Landeskriminalamt Wien ist es aufgrund intensiver und akribischer Ermittlungen gelungen, den Aufenthaltsort auszuforschen", teilte die Polizei nun am Dienstag mit. Er wurde Montagnachmittag in Liesing mithilfe des Einsatzkommandos Cobra festgenommen.

Die Schüsse sollen damals im Zuge eines Streits gefallen sein. Das Opfer sei an den Beinen verletzt worden, sagte Polizeisprecherin Barbara Gass. Die Wunden seien aber nicht allzu schwer ausgefallen, der Mann sei noch selbst ins Spital gekommen, hatte es damals geheißen. Zuvor waren kurz nach Mitternacht mehrere Notrufe wegen der Schüsse eingegangen. Beim Eintreffen der Polizei waren jedoch weder Schütze noch Opfer am Tatort.

Der namentlich bekannte Verdächtige war seither zur Fahndung ausgeschrieben. Am Montag wurde er gegen 15.40 Uhr festgenommen. "Bei seiner Vernehmung verweigerte er die Aussage", berichtete die Sprecherin. (APA, 27.6.2023)