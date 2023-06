Die Ferien stehen vor der Tür, und damit für viele auch ein Urlaub in einem Feriendomizil mit eigener Küche. Die ist selten so gut ausgestattet wie daheim. Über die Jahre und Urlaube lernt man, was man unbedingt von zu Hause an Werkzeug mitnehmen sollte, um nicht mit schlechten Messern und winzigen Schneidbrettern – so überhaupt vorhanden – fluchend in der Urlaubsküche zu stehen.

Ein wahrer Profi auf diesem Gebiet ist der Koch und Kochbuchautor Stevan Paul, der diesem Thema mit "Einfach Urlaub" ein ganzes Buch gewidmet hat, in das er sein ganzes Wissen über die Zubereitung von Essen mit einfachen Mitteln reingepackt hat. Darin finden sich neben Rezepten, eines davon wurde für die EssBar nachgekocht (siehe unten), viele nützliche Tipps für den Urlaub. Das beginnt beim Verwerten der Reste aus dem Kühlschrank als Reiseproviant in "Last-Minute-Blätterteigtaschen" oder dem Kühlen des Essens und geht bis zu praktischen Listen mit jenen Dingen, die Stevan Paul selbst auf Reisen mitnimmt, je nachdem ob es der Urlaub in der Ferienwohnung wird oder auf dem Campingplatz.

Die Tatsache, dass man am ersten Abend irgendwann Hunger bekommt, ist zwar keine Überraschung, wird aber gern im Packstress vergessen. Paul liefert auch dafür praktische Rezepttipps und beschreibt, was man hinsichtlich Ankunft sonst noch bedenken muss: Die Anreise am Samstag kann bedeuten, dass man, je nach Urlaubsland, womöglich keinen großen Einkauf bis Montag tätigen kann.

Die Gerichte im Buch sind natürlich nicht nur auf den Urlaub beschränkt, sie passen auch fürs nächste Picknick oder Grillfest. Es gibt jede Menge Anregungen, wie man mit bescheidener Ausstattung gut kochen kann. Der Großteil der Rezepte entstammt der mediterranen Küche, viele davon sind vegetarisch. Ein Buch, das jedenfalls Ferienwohnungs-Neulingen sehr zu empfehlen ist, aber auch langjährige Urlaubsküchenprofis werden darin noch fündig werden.

Das Rezept für Nudelsalat Falafel, dessen Würzung an die Kichererbsenbällchen erinnert, habe ich für die EssBar nachgekocht. Es wurde optisch etwas blass, da das Tahindressing viel Farbe schluckt, ergab aber ein wirklich feines Mittagessen.

Zutaten für 4 bis 6 Personen, Zubereitungszeit 30 Minuten

6 Tomaten

1 Zucchini

2 EL Olivenöl

1 Dose Kichererbsen (ca. 420 EW)

200 g kleinformatige Nudeln (z. B. Orecchiette)

1 Knoblauchzehe

80 g Mayonnaise

50 g Tahin (Sesampaste)

100 ml kalte Gemüsebrühe

1/2 TL Ras-el-Hanout

etwas Chili

1/2 Bio-Zitrone

1 Handvoll Petersilie

Zubereitung:

Die Tomaten vierteln, entkernen, würfeln und salzen. Die Kichererbsen abgießen und kalt abbrausen.

Die Zucchini – je nach Größe – längs halbieren, in Scheiben schneiden und salzen.

2 EL Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die Zucchini hellbraun braten, auf einem Teller abkühlen lassen.

Die Nudeln nach Packungsanweisung in Salzwasser kochen, kalt abspülen und abtropfen lassen.

Für das Dressing die Knoblauchzehe schälen, fein reiben und mit Mayonnaise, Tahin, Gemüsebrühe mit einem Schneebesen cremig rühren. Mit ½ TL Ras-el-Hanout, Chili, etwas geriebener Zitronenschale und Zitronensaft würzen. Petersilie schneiden und unterrühren.

Die Nudeln, die gebratenen Zucchini, die Tomatenwürfel und die Kichererbsen unter das Dressing mischen, mit Salz und Zitronensaft abschmecken ...

... und servieren. (Petra Eder, 28.6.2023)