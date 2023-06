Die Pädagoginnen fordern unter anderem eine Verringerung der Kinderzahl in den Gruppen, einen besseren Fachkraft-Kind-Schlüssel und eine einheitliche Ausbildung

Laut Betriebsräten ist derzeit eine Fachkraft, unterstützt von einer Assistentin, für 25 Kinder zuständig. imago images/imagebroker/Jan Tepass

Wien – Die Wiener Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen fühlen sich im Stich gelassen. Sämtliche ihrer Wünsche seien in den vergangenen Jahren ungehört geblieben. Ändere sich das nicht mit dem kommenden Finanzausgleich, werde man wieder auf die Straße gehen, kündigte man am Dienstagvormittag bei einer Protestveranstaltung der Betriebsräte an. Karin Wilflingseder von der Gewerkschaft GPA avisierte einen "heißen Herbst".

Denn nach dem, was man bisher aus den Verhandlungen zum Finanzausgleich höre, seien die Kindergärten kein Thema – "eine Schande". Derzeit ist eine Fachkraft für 25 Kinder zuständig, unterstützt von einer Assistentin. Das sei viel zu wenig. Damit könne man sich nicht einmal zehn Minuten für jedes Kind Zeit nehmen. Darüber hinaus nähmen administrative Aufgaben ständig zu. Daher brauche es mehr administratives, aber auch Reinigungspersonal, meinte Judith Hintermeier von der Younion.

Ausstieg wegen schlechter Arbeitsbedingungen

Fest steht für die Pädagoginnen, dass der Fachkräftemangel hausgemacht sei. Angesichts der schlechten Arbeitsbedingungen stiegen jede Woche Pädagoginnen aus. Diese wollten nicht nur wie Hirtenhunde um die Gruppen kreisen, damit niemandem etwa passiere, sondern auch pädagogische Arbeit leisten. Angesichts des Fehlens von Personal mittlerweile auch im Assistenzbereich könne es passieren, dass im Herbst oder spätestens kommenden Frühling Betreuungseinrichtungen gar nicht öffnen könnten, meinte Karin Samer von den Kinderfreunden.

Die Forderungen der Pädagoginnen bleiben jedenfalls sei Jahren die gleichen: eine Verringerung der Kinderzahl in den Gruppen, eine Verbesserung des Fachkraft-Kind-Schlüssels, eine gesetzlich einheitliche Ausbildung der Assistentinnen sowie ausreichend Vor- und Nachbereitungszeit. (APA, 27.6.2023)