Gustav Klimts "Dame mit Fächer" (1917–1918) ist eine Ikone der modernen Kunst. Private Loan © Belvedere, Vienna / Foto: Markus Guschelbauer

London/Wien – Es wurde der vorausgesagte Europarekord: Gustav Klimts "Dame mit Fächer" hat am Abend bei einer Auktion von Sotheby's in London mit 74 Millionen Pfund Hammerpreis respektive 85,305 Millionen Pfund (rund 99,33 Millionen Euro) inklusive Aufschlägen den bis dato höchsten Preis für ein in Europa versteigertes Kunstwerk erzielt. Die "Dame mit Fächer" löste damit Giacomettis Plastik "Walking Man I" ab, die 2010 ebenso bei Sotheby's für 65 Millionen Pfund inklusive Aufschlägen den Besitzer wechselte.

Einen Klimt-Rekord stellt die Versteigerung in London mit dem erzielten Preis allerdings nicht auf. Den hält nach wie vor Konkurrent Christie's mit dem "Buchenwald" (Birkenwald), der im vergangenen Herbst in New York auf 105 Mio. US-Dollar kam. Und abseits des offiziellen Auktionsgeschehens verkaufte Oprah Winfrey 2016 ihr "Adele Bloch-Bauer II" für 150 Millionen Dollar privat an einen chinesischen Sammler. (APA, 27.6.2023)