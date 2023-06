Rund 255 Milliarden Tonnen CO2 darf die Welt noch ausstoßen, um die Grenze von 1,5 Grad Erderwärmung nicht zu überschreiten. Das klingt nach viel – doch die Zahl auf dem Treibhausgaskonto schrumpft immer schneller. Geht es im gleichen Tempo weiter wie bisher, ist das Budget in schon sechs Jahren aufgebraucht.

Um das Ruder herumzureißen und die schlimmsten Auswirkungen der Klimakrise zu verhindern, bleiben also nur mehr wenige hundert Tage. Auch Österreich muss seinen Teil beitragen – doch das passiert derzeit eher nicht.

Österreich konnte seine CO2-Emissionen seit 1990 nicht wesentlich senken. dpa-Zentralbild/Patrick Pleul

Ambitionierte Ziele, mangelhafte Umsetzung

Wenn es um Klimaziele geht, ist Österreich besonders ehrgeizig. Während die Europäische Union sich das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 gesetzt hat, will Österreich bereits 2040 weniger Treibhausgasemissionen ausstoßen, als durch Wälder und andere CO2-Senken wieder aufgesogen und gespeichert werden.

Doch die Realität sieht anders aus. Seit 1990 stagnieren die CO2-Emissionen auf hohem Niveau – und Österreich ist auf dem besten Weg, sämtliche Klimaziele zu verfehlen. Laut einem Bericht des Umweltbundesamts würden Österreichs Emissionen zur Mitte des Jahrhunderts noch immer bei rund 55 Millionen Tonnen liegen, wenn keine zusätzlichen Maßnahmen erlassen werden. Das ist nicht nur mehr als null, sondern auch nur ein Drittel weniger als 1990.

Vor allem der Verkehr gilt in Österreich als Sorgenkind: Der stark zugenommene Auto- und Lkw-Verkehr hat die Einsparungen in anderen Bereichen, etwa der Stromerzeugung, wieder zunichtegemacht.

Trotz einiger auch international beachteter Leuchtturmprojekte wie dem Klimaticket tritt Österreich bei vielen klimapolitischen Maßnahmen auf der Stelle. So fehlt bereits seit 2020 ein Klimaschutzgesetz, das verbindliche Emissionspfade vorgibt. Gleichzeitig steckt Österreich mehr als 14,5 Milliarden Euro in klimaschädliche Subventionen, die Energieverbrauch und Emissionen ansteigen lassen.

Debatte im Grünen

Was läuft in diesem Land schief? Und wie könnte der Umschwung doch noch gelingen? Darüber diskutiert eine Runde aus Fachleuten beim zweiten STANDARD-Zukunftsgespräch am 24. Juli im Theater im Park in Wien.

Das STANDARD-Zukunftsgespräch findet im Theater im Park in Wien statt. APA/GEORG HOCHMUTH

Zunächst liefert die Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb mit ihrer Keynote die wissenschaftliche Basis für die anschließende Diskussion: Wohin steuert das Weltklima? Wie triff die Klimakrise Österreich? Und wo steht das Land bei seinen Bemühungen, den Klimawandel und seine Auswirkungen abzuschwächen?

Nach diesem Einblick treten zusätzlich die Klimaaktivistin Mina Hagen-Canaval von der Letzten Generation, Wifo-Chef Gabriel Felbermayr und weitere Gäste auf die Bühne. Sie sprechen mit Moderator Philip Pramer über die Gründe für Österreichs Nachlässigkeit in Klimafragen zu - und debattieren über Lösungsansätze und innovative Ideen für Österreichs Klimazukunft. (red, 30.6.2023)

Diese Podiumsdiskussion ist eine entgeltliche Einschaltung in Form einer Kooperation mit Wien Energie. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD. Wien Energie