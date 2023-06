Auch Schulkinder, die den erforderliche Sprachtest erst zum Ende des Schuljahres bestehen, sollen nun ein Zeugnis bekommen. imago images/Panthermedia

Wien – Das Bildungsministerium sucht nach einer Lösung für hunderte ukrainische Schulkinder, die trotz eines im Juni positiv bestandenen Deutschtests die vierte Klasse Volksschule wiederholen müssten. Derzeit werde noch final an einem entsprechenden Schreiben gearbeitet, das dann an Schulleitungen und Bildungsdirektionen gehen soll, hieß es am Dienstag nach einem Bericht im Ö1-"Mittagsjournal" aus dem Ressort zur APA. Allein in Wien sind 200 Schülerinnen und Schüler betroffen.

Laut aktueller Regelung können Schülerinnen und Schüler, die den Mika-D-Test zur Einstufung in Deutschförderklassen bzw. -kurse nicht bereits zum Semesterwechsel, sondern erst zum Jahresende bestehen, das Schuljahr nur als außerordentliche Schüler und damit ohne Benotung abschließen. Damit können sie aber auch nicht von einer vierten Klasse Volksschule in eine Mittelschule beziehungsweise AHS-Unterstufe wechseln, sondern müssen die letzte Volksschulklasse wiederholen. Besonders betroffen davon sind derzeit ukrainische Schülerinnen und Schüler. Laut Berichten müssen diese teils schon zum dritten Mal diese Schulstufe absolvieren.

Kritik an später Lösung

Die neue Lösung solle nun vorsehen, dass Schulkinder, die die letzte Mika-D-Testung bestehen, doch ein Zeugnis bekommen, berichtete Ö1 mit Berufung auf einen Entwurf des Schreibens des Bildungsressorts. Damit könnten die Kinder nun doch aufsteigen. Im Bildungsministerium wollte man das auf Anfrage noch nicht bestätigen, die finalen Arbeiten liefen noch.

Kritik am späten Zeitpunkt für die Neuregelung übte Christina Strobl, Direktorin der Volksschule in der Wiener Pfeilgasse, im "Mittagsjournal". Immerhin bräuchten die Kinder Schulplätze an den Mittelschulen beziehungsweise Gymnasien und müssten diese nun in letzter Minute suchen. (APA, 27.6.2023)