Ausstattungsballett des 84-jährigen John Neumeier: "Die Kameliendame". Florian Moshammer

Diese Romanfigur passt perfekt in unsere Zeit, denn sie ist unfähig, zwischen Fiktion und Realität zu unterscheiden: El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha, geschaffen 1605 von Miguel de Cervantes. 1869 hat ihm Marius Petipa ein Ballett gewidmet, an dem später etliche Choreografen herumbastelten, bis Rudolf Nurejew es 1966 für das Wiener Staatsopernballett in einer brillanten Neuinszenierung wieder näher an Cervantes heranrückte. Dieses Werk transferierte Nurejew in den 1980ern nach Paris, Manuel Legris brachte es 2011 heim nach Wien. Am Mittwoch holt Martin Schläpfer diesen Don Quixote zurück auf den Spielplan, weitere Aufführungen bringt der September. Eine Nurejew-Gala gibt es zum Abschluss nächster Saison.

Deren erste Premiere wird The Moon Wears A White Shirt, ein Triple-Abend des Volksoper-Ensembles, der mit Ligeti Essays auch ein Stück von Karole Armitage (69) enthält. Die in den 1980ern als "Punk-Ballerina" berühmt gewordene Amerikanerin feiert ein Jubiläum: Sie hat ihre Karriere vor genau 50 Jahren gestartet. Die Staatsoper stellt unter Shifting Symmetries Werke von Hans van Manen, George Balanchine – und William Forsythe vor. Unter dem Aspekt, dass Forsythe als innovativster Ballettchoreograf des späten 20. Jahrhunderts in Wien notorisch unterrepräsentiert blieb, ist das ein Highlight: Die zwei Kirschen, platziert gemäß dem Titel In the Middle, Somewhat Elevated (1987), haben Ballettgeschichte geschrieben.

Ein gutes Zeichen

Noch eine dritte Dreierkombination: Les Sylphides, mit dem gleichnamigen Stück von Fokine, weiters Uwe Scholz’ Jeunehomme und Eden, einer echten Uraufführung der Staatsballett-Tänzerin Adi Hanan. Ein gutes Zeichen, denn in der Ballettchoreografie sind Frauen weltweit unterrepräsentiert. Fans von John Neumeier bringt der März als einzige abendfüllende Premiere der Saison Die Kameliendame, ein Ausstattungsballett des 84-Jährigen. Der US-Amerikaner leitet das Hamburg Ballett rekordverdächtig seit 50 Jahren.

Spannend für die Wiener Compagnie und damit auch für ihr Publikum wird der September, denn dann wird Martin Schläpfers Nachfolgerin oder Nachfolger in der künstlerischen Leitung des Staatsballetts bekanntgegeben. (Helmut Ploebst, 27.6.2023)