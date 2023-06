Auch im Vatikan gilt: Wenn man nicht mehr weiterweiß, bildet man einen Arbeitskreis. IMAGO/ZUMA Wire

Im malerischen – wenn er nicht gerade völlig zugeparkt ist – Ort Trevignano am Braccianosee bei Rom geht’s jetzt ans Eingemachte. In diesem Fall an die Gnocchi mit Kaninchenragout. Brote und Fische, das kennen wir, aber hier ist kein kulinarisch bescheidener Junggeselle am Werk, sondern eine Sizilianerin mit ihrem unerschöpflichen Knotschitopf. Und siehe da, alle wurden satt, obwohl nur ganz wenig drin war.

Nicht nur am Dritten jeden Monats sammeln sich die Gläubigen an den Ufern des Braccianosees, sondern auch schon an den Wochenenden. Sie kommen, um eine aus Međugorje eingeschleppte Madonnenstatue Tränen aus Schweinsblut – behaupten böse Zungen – weinen zu sehen und die Weissagungen von Gisella Cardia, vulgo Maria Giuseppa Scarpulla, zu hören. Es gibt einen gerichtlichen Beschluss, wonach sie die Anbetungsstätte zu räumen hätte. Aber der Einspruch dagegen hat aufschiebende Wirkung. Die Trevignanesi stehen an der Grenze des kollektiven Nervenzusammenbruchs.

In die Stiftung der wegen betrügerischer Krida Verurteilten dürfte so einiges an Spendengeldern fließen. Die Anwälte versuchen nun, ihr auf diesem Weg beizukommen. Und wenn er nicht mehr weiterweiß, gründet auch der Vatikan einen Arbeitskreis: In der Kommission sitzen ein Theologe, ein Mariologe, ein Psychologe, ein Kirchenrechtler und ein Exorzist. Tierschutzbeauftragter für Karnickel und Schweine ist keiner dabei. (Gudrun Harrer, 28.6.2023)