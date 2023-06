Erst spät entschloss man sich in Peking, auf die Ereignisse vom Wochenende in Russland zu reagieren. Die chinesischen Medien vermeldeten erst am Montag, dass es in Russland zu einem vermeintlichen Putschversuch gekommen sei. Die Stoßrichtung war schnell klar: Man bekennt sich zu Putin und verurteilte die Berichterstattung westlicher Medien.

"Einige westliche Medien nutzten den Vorfall sogar, um die Beziehungen zwischen China und Russland infrage zu stellen, was nach Ansicht einiger Experten durchgängig böswillige Motive und die feindseligen Narrative des Westens widerspiegelte, die sich seit der Ukraine-Krise gegen Peking richteten", hieß es in einem Leitartikel, der am Montag in der Global Times erschienen war. Die Zeitung gilt als nationalistisches Sprachrohr der kommunistischen Partei. Das Staatsfernsehen CCTV brachte Bilder aus Moskau und Rostow, die Spaziergänger beim Einkaufen zeigten.

Großes Ölgeschäft

Aus dem Außenministerium klang es etwas diplomatischer: Es handle sich bei dem Vorfall um innere Angelegenheiten Russlands, in die man sich nicht einmischen wolle. Man unterstütze aber Russland darin, Stabilität und gemeinsame Entwicklung aufrechtzuerhalten.

Am Sonntag noch war der chinesische Außenminister Qin Gang in Peking auf den Stellvertreter seines Amtskollegen getroffen. Dabei ging es um den Ukrainekrieg und die Rolle Chinas. Peking beteiligt sich nicht an den westlichen Sanktionen gegen Russland und kauft mehr russisches Öl denn je. Washington hatte China in den vergangenen Monaten immer wieder vorgeworfen, auch Waffen oder zumindest kriegswichtiges Material an Moskau zu liefern. Peking bestreitet dies, legt offiziell Wert auf die friedliche Beilegung des Konflikts und hatte Anfang des Jahres einen Friedensplan vorgelegt. Dieser wurde von den USA als unzureichend abgetan.

Am Sonntag war der chinesische Außenminister Qin Gang (rechts) in Peking aufAndrei Rudenko (links) getroffen, Stellvertreter seines russischen Amtskollegen. AP

Nur wenig ist darüber bekannt, in welchem Maß China private Sicherheitsfirmen und Söldnerarmeen unterhält. Zwar fürchtet die Regierung eine Aufweichung des Gewaltmonopols. Klar aber ist, dass Peking wie die USA und Russland Söldner beschäftigt. Eine Studie des Mercator-Instituts für China-Studien (Merics) aus dem Jahr 2018 geht davon aus, dass rund 7.000 private Sicherheitsfirmen in der Volksrepublik aktiv sind. Rund 20 davon sollen auch außerhalb Chinas agieren – vor allem in Afrika. Ihr Personal wird auf über 3.000 Bewaffnete geschätzt. Viele sind entlang wichtiger Infrastrukturprojekte stationiert, die Peking in den vergangenen Jahren im Rahmen der Neuen Seidenstraße finanzieren und bauen ließ. (Philipp Mattheis, 27.6.2023)