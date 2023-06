Am 30. Juni erscheint die letzte Ausgabe der "Wiener Zeitung". APA/HARALD SCHNEIDER

Die alte Haider-Partie im Klagenfurter Rathaus bringt die Staatsanwaltschaft dazu, den Laptop und das Handy eines investigativen Journalisten zu beschlagnahmen.

Die Schwarzen – und die Grünen – ruinieren in einem Akt von deprimierender Ignoranz die 320 Jahre alte Wiener Zeitung und wollen eine handzahme Journalistenausbildung im Kanzleramt einrichten.

Dieselbe Regierung, vor allem ihr schwarzer Teil, überschüttet willfährige Boulevardmedien, vor allem aber eine rechte Fake-News-Schleuder, mit Steuergeld.

Die ÖVP, mit Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler an vorderster Front, arbeitet unermüdlich darauf hin, investigativen Journalismus zu verhindern, indem sie die Veröffentlichung von Handy-Chats unterbinden möchte.

Die Liste ist nicht vollständig. Sie illustriert aber die Haltung der Regierungskoalition, besonders der ÖVP, gegenüber kritischem Qualitätsjournalismus. Sie haben die Krawallmedien, die man mit Inseraten (zeitweise) besänftigen kann, eben lieber. Nur der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass die FPÖ als möglicher Koalitionspartner der ÖVP seit jeher ausgesprochen feindselig jedem Qualitätsjournalismus gegenübersteht. Das verwundert nicht sehr, wäre auch in "normalen" Zeiten sozusagen als "that’s life" zu betrachten. Aber die Zeiten sind nicht normal, die Qualitätsmedien sehen sich verschiedenen externen Problemen ausgesetzt, nicht zuletzt einer gesetzlichen Ausweitung der Online-Möglichkeiten durch den ORF. Das ist eine Begünstigung auf Kosten der Zeitungen wie DER STANDARD, die früh und erfolgreich auf Online gesetzt haben.

Vertrauenswürdigstes privates Medium

DER STANDARD ist durch seine Online-Reichweite zu einem Power-Medium geworden, auch deshalb, weil die Online-Leserschaft stark über den liberalen Kern hinausreicht. Außerdem genießt er nach dem renommierten Digital News Reportdes Reuters-Instituts der Oxford-Universität mit 58 Prozent den Ruf als das vertrauenswürdigste private Medium des Landes (knapp hinter dem ORF mit 60 Prozent).

Das ist ein wertvoller Vermögenswert im Branchenwettbewerb oder, um im Branchenjargon zu bleiben, eine USP ("unique selling proposition" – ein einzigartiges Angebot im Wettbewerb). Dieser Wettbewerbsvorteil kam durch ein konsequentes Setzen auf Qualität zustande und kann nur dadurch weiter erhalten werden. Das soll nicht heißen, dass nicht Verbesserungen notwendig wären; und dass nicht etliche andere Medien gleichfalls Qualitätsmerkmale aufweisen – aber die konsequente Linie nach den Prinzipien des Gründers und Herausgebers Oscar Bronner hat hier eine Markierung gesetzt.

Politik kann die Rahmenbedingungen für (Qualitäts-)Zeitungen setzen, und sie sollte es in der jetzigen Situation tun. Zumindest jene Politik, der etwas an der demokratischen Qualität des Landes gelegen ist. Dass dies bei der FPÖ nicht der Fall ist, wurde schon gesagt. Die anderen, auch die ÖVP, die manchmal ihr Heil im Rechtspopulismus sucht, sollten sich gemeinsam besinnen, was man bei der Erhaltung einer demokratischen Kultur besser machen könnte. Und dazu gehören zweifellos bessere Rahmenbedingungen für Qualitätsmedien – in Zeiten wie diesen. (Hans Rauscher, 27.6.2023)