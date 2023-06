Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

Was die Fußball-Pause mit uns macht? Wir schwelgen in Erinnerungen an damals. Und wir wollen Sie daran teilhaben lassen. Aus diesem Grund gibt es den NoGo-Saisonrückblick. Markus Friebis kündigt an, nicht jedes Ergebnis durchgeben zu wollen, kann aber dann doch nicht aus seiner Haut raus. Beide Blogger lassen eine sehr aufregende Saison nochmal Revue passieren und nennen ihre High- und Lowlights. Außerdem tut sich ziemlich viel am Transfermarkt. Wer kommt fix? Wer kommt vielleicht? Und: Muss man sich Sorgen um Rapid machen? Zuerst Ankündigen, den großen Umbruch durchzuführen und jetzt ist dafür kein Geld da? Was ist da los? Markus ordnet ein. Cup wird auch bald gespielt und wir kennen nun unsere Gegner. Der Cup hat eigene Gesetze, wie der NoGo-Podcast auch. In der Pause gibt's anscheinend die ausführlichen Folgen. Viel Spaß beim Hören!

Frage der Woche

Was waren Ihre High- und Lowlights der letzten Saison? (Stefan Novotny Markus Friebis, 27.6.2023)