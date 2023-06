Die Publikumssieger YSL Libre und Bleu de Chanel. Hersteller

Am Montagabend wurden im Wiener Ferstelsaal die Österreichischen Parfumpreise, die Duftstars 2023, verliehen. Die Veranstaltung fand zum achten Mal in Österreich statt, die Gäste wurden von Moderatorin Arabella Kiesbauer durch den Abend begleitet, der auch eine Inszenierung des Wiener Staatsopernballetts und ein Galadinner umfasste.

Insgesamt wurden Preise in 13 Kategorien – unter anderem "Klassiker", "Prestige", "Ultra Selektiv" oder "Bestes Flakon-Design" – ausgezeichnet. Neu waren die Kategorien "Lifestyle" für die junge Zielgruppe sowie "Artistic Independent Perfumes", die außergewöhnliche Parfums auszeichnet.

Besonders begehrt ist der Publikumspreis, den diesmal bei den Frauendüften Yves Saint Laurent mit Libre EdP und bei den Männern Chanel mit Bleu de Chanel EdP gewannen.

Zum dritten Mal wurde heuer ein Handelsaward vergeben, bei dem die landesweit besten Parfümerien gewählt wurden. Auf dem ersten Platz landete Douglas House of Beauty in der Wiener Kärntner Straße, den zweiten Platz belegte Kastner & Öhler in der Grazer Sackstraße. Platz drei ging an Nägele & Strubell im Wiener Donauzentrum.

Anne Flipo wurde der Ehrenpreis verliehen. IMAGO/Cover-Images

Neben den 13 Kategorien für die besten Düfte ging der Ehrenpreis für besondere Leistungen in der Parfumindustrie in diesem Jahr an die Parfümeurin Anne Flipo (red, 28.6.2023)

Gewinner des Österreichischen Parfumpreises 2023:

Klassiker Damen: Issey Miyake – "L ’Eau d’Issey EdT"

Klassiker Herren: Hermès – "Terre d’Hermès EdT"

Lifestyle: Karl Lagerfeld – "Vienna - Opéra EdT"

Prestige Damen: Guerlain ­– "Aqua Allegoria Nerolia Vetiver EdT"

Prestige Herren: Tom Ford ­– „Noir Extreme Parfum L’Intense”

Bestes Flakon-Design Damen: Paco Rabanne – "Fame EdP"

Home Fragrance: Acqua di Parma – "Yuzu Diffuser "

Ultra Selektiv Damen: Armani Privé – "Magenta Tanzanite EdP“& Maison Margiela Replica – „When the Rain Stops EdT"

Ultra Selektiv Herren: Acqua di Parma ­– "Oud EdP"

Artistic Independent Award: Maison Francis Kurkdjian – "724 EdP"

Special Achievement Award: Anne Flipo

Publikumspreis Damen: Yves Saint Laurent "Libre EdP"

Publikumspreis Herren: Chanel – "Bleu de Chanel EdP"

Media Awards – Print: Lancôme – "La Vie Est Belle EdP"

Media Awards – TV-Spot: Dior – „Dior Christmas”

Media Awards – Out-of-Home: Chanel – "N°5 EdP"