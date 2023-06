Wer bereits zehn Stunden wach ist, sollte sich nicht mehr längere Zeit hinters Steuer setzen. Nach 17 Stunden ist es dann ratsam, das Auto gar nicht mehr zu starten. Getty Images/iStockphoto

In den Sommerferien fahren viele mit dem Auto in den Urlaub: Man ist am Urlaubsort flexibel, und man kann deutlich mehr Gepäck mitnehmen als im Flieger – auch die aufblasbare Einhorn-Matratze passt irgendwie immer noch in den Kofferraum. Wäre da nur nicht die Sache mit der stundenlangen Fahrt. Vor allem zu Ferienbeginn können aufgrund kilometerlanger Staus aus den geplanten sechs Stunden schnell acht oder sogar noch mehr werden. Da hilft nur eines: Man fährt in der Nacht. Vor allem mit Kindern ist das oft die bessere Wahl. Im besten Fall schlafen sie und wachen erst auch, wenn man bereits das Meer sehen kann.

Wäre da nur nicht die Müdigkeit. Denn nachts stellt der Körper auf Schlafmodus um. Laut ÖAMTC endeten 2021 zehn Verkehrsunfälle aufgrund von Übermüdung tödlich. "Die ersten körperlichen Symptome für Übermüdung sind Konzentrationsschwierigkeiten, unruhiges Hin-und-her-Rutschen auf dem Fahrersessel, häufiges Gähnen und schwere Augen", weiß Schlafcoachin Melanie Pesendorfer. Viele setzen dann auf frische Luft, Energydrinks oder laute Musik. Das helfe auch – aber nur kurzfristig, erklärt die Expertin: "Langfristig kann man die Müdigkeit damit nicht überwinden, vor allem nicht, wenn der Schlafdruck bereits sehr hoch ist. Darum sollte man sich niemals übermüdet ans Steuer setzen. Egal wie lange die Fahrt dauert."

Frühaufsteher und Nachtmenschen

Aber was genau bedeutet übermüdet sein? Pesendorfer sagt: "Wer bereits seit 17 Stunden wach ist, sollte sich auf keinen Fall mehr hinters Steuer setzen. Dann muss man damit rechnen, dass die Aufmerksamkeit und Reaktionsfähigkeit ähnlich schlecht ist wie bei jemandem, der oder die 0,5 Promille Alkohol im Blut hat." Wer also am Abreisetag um sechs Uhr aufsteht und gegen 23 Uhr in Richtung Urlaubsort aufbrechen möchte, sollte unbedingt vorher noch ein paar Stunden schlafen. "Wer es schafft, am späten Nachmittag vier bis fünf Stunden zu ruhen, durchläuft in dieser Zeit zwei bis drei Schlafzyklen. Sie reichen bereits aus, um ausgeruht loszufahren." In den ersten zwei bis drei Schlafzyklen fällt ein gesunder Körper in den Tiefschlaf und kann den sogenannten Schlafdruck abbauen. Dieser steigt während des Wachseins stetig an. Je länger man also wach ist, umso stärker wird auch der Schlafdruck und umso schlechter kann man ihn unterdrücken.

Allerdings fällt es nicht allen Menschen leicht, tagsüber wirklich tief zu schlafen. Diesen Personen rät Pesendorfer, die Abfahrt nach hinten zu verschieben und sich gegen 22 oder 23 Uhr hinzulegen: "Wer dann den Wecker auf drei Uhr stellt, hat genügend Schlafdruck abgebaut, damit es während der Fahrt nicht zu Übermüdung oder sogar Sekundenschlaf kommt." Eine Tasse schwarzer Kaffee, ein Energydrink oder auch ein Stück dunkle Schokolade helfen, nach dem Weckerklingeln richtig wach zu werden. Eine kalte Duschen und ein paar Dehnungsübungen mobilisieren den Körper zusätzlich. Dieser Plan eignet sich vor allem für Frühaufsteher, die täglich ohnehin gegen 22 Uhr ins Bett gehen. Nachtmenschen hingegen fällt es häufig leichter, am Nachmittag noch ein ein paar Stunden zu schlafen.

Regelmäßige (Schlaf-)Pausen

Wichtig ist also, dass vor dem nächtlichen Losfahren noch der Schlafdruck abgebaut wird. Aber selbst dann ist man vor Müdigkeit nicht gefeit. Die Expertin weiß: "Nach etwa 90 bis 120 Minuten fällt die Leistungsfähigkeit bei jedem Menschen ab." Wer bemerkt, dass er müde wird, sollte bei der nächsten Möglichkeit Rast machen. Kaffee und Energydrinks können in diesem Fall über ein kleines Tief hinweghelfen. "Da das Koffein 20 bis 30 Minuten braucht, um zu wirken, empfiehlt es sich, in dieser Zeit noch ein wenig zu dösen. Um den Organismus danach wieder in Schwung zu bekommen, hilft ein wenig Bewegung. Dann ist man für die nächsten zwei Stunden wieder fit für die Autobahn." (Jasmin Altrock, 29.6.2023)