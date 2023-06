19.40 REPORTAGE

Re: Frankreichs Drohnenpiloten – Der Krieg aus der Distanz Bewaffnete Drohnen sind die neuen Jagdflugzeuge. Da in Frankreich ein akuter Mangel an Drohnenpiloten herrscht, wird dort seit neuestem eine Ausbildung gleich nach der Matura angeboten. Bis 20.15, Arte

Ein eiskalter Engel in der stilisierten Welt von Meisterregisseur Jean-Pierre Melville: Catherine Deneuve in "Der Chef" – Arte, 20.15 Uhr. Foto: Studio Canal

20.15 THRILLER

Der Chef (Un flic, F/I 1972, Jean-Pierre Melville) Im präzise inszenierten letzten Meisterwerk von Jean-Pierre Melville verschwimmen die Grenzen zwischen Gesetz und Unterwelt vollends. Mit Alain Delon, Catherine De­neuve und Richard Crenna. Bis 21.50, Arte

20.15 REPORTAGE

Dok 1: Brot Von Handarbeit bis zum mit ­gentechnischen Tricks gefertigten Industrie­produkt: Bei kaum einem anderen Lebensmittel klaffen Image und Wirklichkeit so weit auseinander wie bei Brot. Anschließend beleuchtet um 21.50 eine Doku Die Wahrheit hinter Billigsemmeln. Bis 22.40, ORF 1

22.00 HORROR

Mama (E/CAN 2013, Andrés Muschietti) Nach dem Tod der Eltern verschwinden zwei Schwestern spurlos im Wald. Als sie Jahre später in einer abgelegenen Hütte gefunden werden, scheinen sie von einem Wesen ­versorgt zu werden, das sie "Mama" nennen. Starregisseur Guillermo del Toro hat ge­holfen, dass aus einem ursprünglichen Kurzfilm des Argentiniers Andrés Muschietti ein Spielfilmdebüt mit Jessica Chastain in einer Hauptrolle wurde. Das Ergebnis ist ein ­atmosphärischer Horrorfilm, der zwischen Melodrama und Schauer oszilliert. Bis 0.05, Tele 5

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Russland – die Söldner-Armee Wagner Das Magazin zeigt, wer die Söldner der berüchtigten Wagner-Gruppe sind und welch blutige Dienste sie seit Jahren für Putin leisten. So hat Wagner-Chef Prigoschin Schwerverbrecher aus russischen Straf­lagern rekrutiert. Ab 23.30 beleuchtet die Doku Unterdrückt – Russlands Opposition die Repressionen und Gefahren, denen die Gegner Putins ausgesetzt sind. Bis 0.25, ORF 2

22.50 DOKUMENTATION

Beruf Stuntwoman Virginie, Petra und Estelle sind Stuntfrauen beim Film und begeben sich für ihren Job regelmäßig in Gefahr. Die Doku beleuchtet nicht nur den Alltag von Doubles, die im Schatten der Filmstars stehen, sondern auch, wie sexistische Gewalt in Kino und Fernsehen dargestellt und wahrgenommen wird. Bis 23.50, Arte

23.10 KRIMISERIE

Mit Schirm, Charme und Melone (The Avengers, GB 1967) Zwei Folgen im Doppelpack aus der großartigen fünften Staffel von The Avengers mit Diana Rigg als der hinreißender Amateuragentin Emma Peel und Patrick Macnee als ihrem Partner John Steed. ­Während in Und noch einmal Roboter Andro­iden und Peter Cushing für Probleme sorgen, verbreitet ab 0.10 in Der wahrgewordene ­Alptraum ausgerechnet eine wichtige ­europäische Friedenskonferenz Schrecken. Bis 1.00, One