Nur wenige Stunden nach Vorverkaufs-Beginn war das EM-Qualifikationsspiel am 13. Oktober im Wiener Happel-Stadion praktisch ausverkauft

Man könnte es schon Euphorie nennen. APA/AFP/JOE KLAMAR

Wien - Nur wenige Stunden nach Vorverkaufs-Beginn war das Fußball-EM-Qualifikationsspiel zwischen Österreich und Belgien am 13. Oktober im Wiener Happel-Stadion praktisch ausverkauft. Wie der ÖFB am Dienstag mitteilte, sind bereits 45.000 Tickets abgesetzt und daher keine Karten mehr im öffentlichen Verkauf verfügbar. Sollten derzeit geblockte Tickets aus diversen Kontingenten nicht abgerufen werden, würden diese zu einem späteren Zeitpunkt in den Verkauf gelangen, hieß es weiter.

Außerdem sind für die Partie auch die VIP-Bereiche des Happel-Stadions ausverkauft. (APA, 27.6.2023)