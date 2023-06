Vinzenz Jager (38) aus Dresden ist DFB-A-Lizenztrainer. Er lebt in Wien und ist Sportlicher Leiter der Football School, die in Wien und Umgebung Feriencamps und Fußballkurse anbietet. Darüber hinaus ist er Klubmanager von 1210 Wien, der Verein ist in der Oberliga vertreten.

Rabiate Eltern, gewalttätige Spieler, Schiedsrichter als Freiwild

