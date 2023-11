Da sieht man, was ein Hype bewirken kann: Unschlagbar praktisch zieht nicht mehr, alle laufen dem SUV-Marketingversprechen von Natur und großer Freiheit nach

Auch heute lebt der VW-Bus-Hype weiter. Der Minivan aber ist Geschichte. Florian Albert

Es gab eine Zeit, es war in etwa gegen Ende der 1980er-Jahre, als die Früchte der sozialen Marktwirtschaft geerntet wurden und die Nachteile des neoliberalen Wirtschaftens in Europa noch lange nicht spürbar waren, als wir plötzlich so viel zu transportieren hatten, dass ein normaler Pkw nicht mehr genügte.

Unser Hab und Gut explodierte geradezu, auch das Freizeitverhalten forderte den Besitz zahlreicher Gerätschaften ein. Einen Kombi wollte man aber auch nicht unbedingt, denn diese Fahrzeuggattung wurde imagemäßig den Fleischhauern zugeordnet, die es damals tatsächlich noch gab.

Schlüsselmoment

So kam man bei Renault auf die Idee, so etwas wie einen kompakten VW-Bus zu bauen, und setzte eine Plastikkarosserie auf einen Renault 18, schließlich wusste man nicht, ob man damit auch größere Stückzahlen erreichen würde. Doch der Erfolg war gewaltig. Die Klasse der Minivans war geboren und sollte sich bis in die 2010er-Jahre hoher Beliebtheit bei Familien erfreuen.

Ein Schlüsselmoment war sicher die Kindersitzpflicht, die Anfang der 1990er-Jahre eingeführt wurde. Ab dem Moment musste auch für jedes Kind ein eigener vollwertiger Sitzplatz vorhanden sein. Sechs oder sieben Sitze waren bei Minivans kein Problem.

Doch dann kamen die SUVs. Die pummeligen Pseudogeländewagen gab es dann ebenfalls als Sechs- und Siebensitzer (zumindest gegen Aufpreis). Und sie gelten einfach als hübscher.

Die Notwendigkeit einer Schiebetür, die viele Minivans auszeichnete, hat sich offenbar als nicht so zwingend herausgestellt. (Rudolf Skarics, 25.10.2023)