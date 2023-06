Lambert Hofer Junior war und bleibt eine Anlaufstelle für alle, die Fracks leihen wollen. Demnächst allerdings an anderer Adresse. Getty Images/iStockphoto

Die markanten grünen Markisen in der Margaretenstraße 25, sie werden demnächst eingefahren. Olga Hofer, Chefin des 1966 von Lambert Hofer V gegründeten Frackverleihs Lambert Hofer Junior, nicht zu verwechseln mit Lambert Hofer in Simmering, geht in Pension. Die gelernte Modistin hatte die Firma nach dem Tod ihres Mannes weitergeführt. Frackträger müssen jedoch nicht in Trauerstimmung verfallen. Denn es wird mit dem Unternehmen weitergehen. Derzeit sei man "am Räumen", sagt Martin Queder, mit dem Vermieter sei man nicht mehr zusammengekommen.

Der derzeitige Geschäftsführer übernimmt den geschichtsträchtigen Frackverleih. Queder hat Erfahrung. Seit sechs Jahren verleiht er mit der Firma Generation elegant ebenfalls Smokings, Fracks und Hochzeitsanzüge, das Unternehmen wird er parallel weiterführen. Wie er zu den Fräcken kam? Queder hat Wirtschaft studiert, als Selbstständiger Anzüge verkauft. Durch einen gemeinsamen Kunden sei er in Kontakt mit Lambert Hofer Junior gekommen.

Anlässe, zu denen bislang die Margaretenstraße aufgesucht wurde: Hochzeiten, Bälle, Caterings, Motto-Partys, aber auch für Jagdveranstaltungen wurde Mann hier eingekleidet. Rund 50 Stammkunden haben hier einen Frack hängen, der an niemand anderen verliehen wird. Das Traditionsunternehmen hatte zudem viele prominente Kunden. Hofer erinnert sich an Niki Lauda, der für den Opernball eingekleidet wurde, Paul McCartney, der einen Anzug nach Maß bekam, Placido Domingo musste innerhalb von 48 Stunden für die Oper "Goya" ein Frack auf den Körper geschneidert werden. Sie gehe durchaus mit einer Träne im Knopfloch, die Firma sei ihr zweites Zuhause gewesen, erklärt Olga Hofer. Jetzt freue sie sich, mehr Zeit für ihre Familie zu haben. (red, 28.6.2023)