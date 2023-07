Das Buch Jungs, Eure Kinderträume präsentiert Modellautos der 70er-Jahre. dpa-Zentralbild/Martin Schutt

Es soll ja gar nicht wenige Studien geben, in denen klar zum Ausdruck kommt, dass Männer oft ihr Leben lang Kind bleiben. Nur die Größe ihrer Spielzeuge ändert sich, heißt es – vor allem von weiblicher Seite. Nun könnte man sagen, es ist ja positiv, wenn man sich seine kindliche Seite bewahrt, nur meist geht mit Gefühlen der Unbeschwertheit fehlende Verantwortung Hand in Hand, konstatieren Psychologen. Wie man es macht, macht man es falsch, vor allem in Zeiten künstlicher Dauererregung ohne Konsensbewusstsein. How­ever. Autor Jörg Trüdinger entführt uns mit seinem neuesten Buch in eine Welt, als die Spielzeuge der Buben noch klein, die Träume aber noch groß waren – in die Kindheit.

Jungs, Eure Kinderträume präsentiert Modellautos der 70er-Jahre. Die Matchbox-Autos aus Metall waren nahezu originalgetreu nachgebaut, ebenfalls Modelle von Schuco oder Märklin. Hot Wheels waren damals schon eher dem Reich der Fantasie späterer Raser zuzuordnen. Amüsant macht das Look-Book vor allem die Abbildung der Werbungen von damals. Dadurch nimmt die Zeitreise Fahrt auf und lässt einen schmunzeln, ohne Eskapismus zu beschwören. "Wenn ich einmal groß bin, will ich einen Aston Martin oder einen Jaguar", hieß es da seinerzeit. Bis dann plötzlich Barbie vorbeikam in ihrem Cabrio mit heißen Kurven ... (Gregor Auenhammer, 5.7.2023)