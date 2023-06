Eine Gasexplosion in Ansfelden sorgte für einen Brand. APA/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUM

Ansfelden – In Ansfelden (Bezirk Linz-Land) in Oberösterreich ist am Dienstagabend bei einer Gasexplosion zumindest eine Person verletzt worden. Ein Einfamilienhaus geriet durch den Vorfall, der im Zusammenhang mit einer Erdbohrung steht, in Flammen. Aufgrund des weiteren Gasaustritts ordnete der Bezirkshauptmann die Evakuierung aller Bewohner der 65 Gebäude im gefährdeten Bereich an, teilte die Polizei mit. Die betroffenen Personen werden laut Angaben der Polizei vorerst im Rathaus Ansfelden untergebracht.

Bei einer Tiefenbohrung war es in einer Tiefe von etwa 92 Metern zu einem Wasseraustritt gekommen, bei dem auch Gas ausströmte. Nachdem die Feuerwehr gerufen worden war, ereignete sich auf einem benachbarten Grundstück eine Explosion, bei der eine Person unbestimmten Grades verletzt wurde, aber außer Lebensgefahr ist.

Ein Team der OMV wurde angefordert, um das Bohrloch zu schließen. Wann dies der Fall sein wird, ist unklar. "Weitere Schritte, insbesonders die Rückkehr in die evakuierten Objekte, können erst nach erfolgreicher Schließung des Bohrlochs und des damit erhofften Stillstands des Gasaustritts, gesetzt werden", heißt es in der Presseaussendung der Polizei. "Vor einer Rückkehr ist auch jedes Gebäude auf das Vorhandensein von ausgetreten Gas zu überprüfen." (APA, luza, 28.6.2023)