In der Zentrale von Wien Energie in Wien-Erdberg wurde ein Entlastungspaket geschnürt, das sich in Summe auf 340 Millionen Euro beläuft und sowohl Strom als auch Gas und Fernwärme umfasst.

Zu der bereits im April angekündigten breitflächigen Weitergabe der inzwischen gesunkenen Preise im Großhandel an Kunden und Kundinnen von Wien Energie liegen nun die Details vor. Statt der ursprünglich geplanten 143 Millionen Euro an Entlastungsmaßnahmen sind es in der Endfassung tatsächlich 340 Millionen Euro geworden und damit fast 200 Millionen Euro mehr. "Das ist ein Entlastungspaket, das diesen Namen auch wirklich verdient," sagte Wiens Finanzstadtrat Peter Hanke am Mittwoch bei der Vorstellung der Details gemeinsam mit Wien-Energie-Chef Michael Strebl.

Die Entlastungsmaßnahmen umfassen Strom, Gas und Fernwärme, betreffen gleichermaßen Haushalte wie Gewerbebetriebe und umfassen darüber hinaus sämtliche Kundengruppen, egal ob mit Preisbindung oder ohne. Abrufbar sind die neuen Tarife ab Donnerstag, 6. Juli. Hineinoptieren können sich Interessierte bis einschließlich 20. September 2023. Möglich sei das sowohl online als auch postalisch oder direkt im Kundenservice von Wien Energie, sagte Strebl.

Bindungsfrist und Preisgarantie

Und wie sehen die neuen Angebote im Detail aus? Der Strompreis im Tarif Optima entspannt, in den etwa die Hälfte der insgesamt rund eine Million Stromkunden von Wien Energie eingeloggt sind, sinkt um 30 Prozent. Durch 190 Frei-Energietage koste die Kilowattstunde (kWh) Strom in diesem Tarif künftig 15,9 Cent netto, inklusive Steuern und Abgaben sind es in Wien 20,3 Cent je kWh. Bisher waren es 22,70 Cent je kWh. Hier gilt eine Bindungsfrist von einem Jahr.

Bei Erdgas sinken die Kosten um 40 Prozent; der neue Preis liegt inklusive 50 Frei-Energietagen bei rund 6,3 Cent je kWh statt bisher 10,5 Cent. Brutto sind es in Wien künftig 7,9 Cent je kWh. Auch hier gilt eine Bindungsfrist von einem Jahr. Für die Zeit gilt auch eine Preisgarantie, selbst wenn die Preise im Großhandel aus irgendeinem Grund wieder massiv steigen sollten. Wien Energie versorgt laut Eigenangaben rund 400.000 Gaskunden und -kundinnen.

Ersparnis für alle

Für einen durchschnittlichen Wiener Haushalt mit einem Verbrauch von 2.000 kWh Strom und 8.000 kWh Gas im Jahr mache die Ersparnis 610 Euro aus, rechnete Strebl vor, exklusive der noch ein Jahr lang wirksamen Strompreisbremse und verglichen mit dem Optima-entspannt-Tarif, der im dritten Quartal 2022 wirksam war. Eine Ersparnis gebe es aber auch für Kunden und Kundinnen, die das Treueangebot von Wien Energie im vorigen Sommer genutzt haben und damit vergleichsweise günstig durch Herbst und Winter gekommen sind. Diese würden sich etwa 215 Euro pro Jahr ersparen.

"Mit diesen Angeboten liegen wir im Ranking der besten Angebote im Tarifkalkulator der E-Control unter den Top fünf", sagte Strebl. Weiter vorne seien lediglich Anbieter mit Flex-Tarifen zu finden, die die Preise im Großhandel nachvollziehen und ein entsprechendes Risiko einer plötzlichen Verteuerung beinhalten, und solche, die von Quereinsteigern kommen. Einige von diesen Quereinsteigern hätten in der Krise Kunden und Kundinnen gekündigt und seien vom Markt verschwunden, erinnerte der Wien-Energie-Chef. Einige seien wieder zurück.

Fernwärme wird günstiger

Auch bei der Fernwärme, wo Wien Energie im Vorjahr wegen starker Preiserhöhungen massive Kritik einstecken musste, startet Österreichs größter Energieversorger eine Versöhnungstour. Der rückwirkend für die abgelaufene Heizsaison gewährte zwanzigprozentige Rabatt auf den Grundpreis wird verlängert und um einen zwanzigprozentigen Rabatt auf den Arbeitspreis ergänzt. Letzteres gilt für alle Kunden und Kundinnen, die dem amtlichen Preisbescheid unterliegen, das sind mehr als die Hälfte der insgesamt 444.000 Fernwärmebezieher und -bezieherinnen in der Stadt. Damit spare sich ein Durchschnittshaushalt in einer 70-Quadratmeter-Wohnung im kommenden Heizjahr rund 225 Euro. Die Reduktionen werden nach Angaben von Wien Energie in den neuen Teilbeträgen nach der Jahresabrechnung berücksichtigt. Anders als bei Strom und Gas erfolgt die Preisreduktion bei der Fernwärme automatisch, ohne dass man sich aktiv darum bemühen müsste.

Auch für Gewerbebetriebe wird es energiemäßig Preiszuckerln geben. Das Angebot im Tarif Mega für Klein- und Mittelbetriebe (Friseure, Tischlereien oder etwa Pizzeria), die einen Jahresverbrauch nicht größer als 100.000 kWh haben, liegt bei Strom bei 18,1 Cent je kWh netto, bei Erdgas bei 6,2 Cent je kWh. In beiden Fällen gilt eine Bindungsfrist von einem Jahr. Das entspreche einer Entlastung von mehr als 450 Prozent bei Strom und von 77 Prozent bei Erdgas, verglichen mit den Preisen im Tarif Mega bei Abschluss im vierten Quartal 2022.

Investitionsprogramm bleibt unberührt

Sollte sich die Situation auf den Großhandelsmärkten weiter entspannen, würden auch diese Preisvorteile an die Endkunden und -kundinnen weitergegeben, kündigte Stadtrat Hanke an.

Auf das milliardenschwere Ausbauprogramm zur Dekarbonisierung der Energieerzeugung, des Wärmemarkts und des Verkehrs habe das Entlastungspaket keine Auswirkung. Strebl: "Das bleibt davon unberührt – im Gegenteil, es wird noch mehr investiert." (Günther Strobl, 28.06.2023)