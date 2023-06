Das Meer gehört für viele Menschen zum Sommerurlaub dazu – und zwar aus gutem Grund. Denn nicht nur der Blick aufs Wasser und die Abkühlung tun uns gut, sondern auch die Geräuschkulisse. Warum sogenannte Green und Blue Spaces so wichtig für uns sind, warum Menschen vom Meer fasziniert sind und warum es sich auszahlt, auch am Strand aktiv zu sein – all das hören Sie in der neuen Folge von "Besser leben". (red, 29.6.2023)

Dieser Podcast wird unterstützt von Carpe Diem Premium Tea Drinks. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD. Rauch/Carpe Diem