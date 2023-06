Das Meer gehört für viele Menschen zum Sommerurlaub dazu – und zwar aus gutem Grund. Denn nicht nur der Blick aufs Wasser und die Abkühlung tun uns gut, sondern auch die Geräuschkulisse. Warum sogenannte Green und Blue Spaces so wichtig für uns sind, warum Menschen vom Meer fasziniert sind und warum es sich auszahlt, auch am Strand aktiv zu sein – all das hören Sie in der neuen Folge von "Besser leben". (red, 29.6.2023)

Über diesen Podcast "Besser leben" ist der STANDARD-Podcast zum Glücklichwerden. Im Selbstversuch und mithilfe von Experteninterviews finden Martin Schauhuber, Selina Thaler und Franziska Zoidl heraus, wie man sein Leben glücklicher gestalten kann. Wie schläft man besser? Wie schafft man es, dass Sport nicht zur Qual, sondern zur Gewohnheit wird? Und wie isst man eigentlich intuitiv? Was bewirken Meditation und Dankbarkeit im Alltag? Und warum ist radikale Selbstoptimierung der falsche Weg? "Besser leben" hören Sie jeden Donnerstag auf derStandard.at, Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Projektleitung: Zsolt Wilhelm. Produktion: Christoph Grubits. Musik von Audio Boutique