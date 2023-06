Polemik von Karl Doemens aus Washington

Vielen Dank, Rick Scott! Der rechte Senator von Florida hat endlich ausgesprochen, was viele Besucher seit längerem spüren: Der einstige "Sunshine State" im Südosten der USA hat seine besten Zeiten hinter sich. Einen Trip dorthin sollte man sich gut überlegen.

"Lassen Sie mich eine Reisewarnung aussprechen", verkündete der Republikaner am Dienstag auf Twitter. "Wenn Sie Sozialist sind oder Kommunist oder jemand, der an eine starke Regierung glaubt, sollten Sie zweimal darüber nachdenken, in Florida Urlaub zu machen oder hier hinzuziehen." In dem Bundesstaat glaube man an Freiheit und Kapitalismus. Wer diese Ideologie nicht teile, der solle sich einen Besuch wirklich zweimal überlegen, mahnte Scott noch einmal eindringlich.

Das ist starker Tobak für einen Politiker, der einen Bundesstaat mit 137 Millionen Touristen im Jahr vertritt – zumal die Parole keineswegs nur gegen Mitglieder der Kommunistischen Partei in China oder Anhänger von Fidel Castro aus Kuba gerichtet ist. "Sozialisten, Kommunisten und Anhänger von big government" – das sind im Wortgebrauch der rechten US-Republikaner alle Menschen, die nicht gegen Abtreibungen, für freien Waffenbesitz, niedrigste Steuern und das Verbot der Gendersprache eintreten. Also alle, die nicht mit Donald Trump oder Ron DeSantis übereinstimmen.

Spring Break in Florida. EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Darunter fallen ziemlich viele Europäer und Deutsche, die ein gesetzliches Gesundheitssystem, eine allgemeine Arbeitslosenversicherung und freie Gewerkschaften für selbstverständlich halten. Alles das ist für Amerikas Rechte Teufelszeug. Oder: Marxismus, mindestens. So etwas wollen Rick Scott und seine Konsorten nicht im Land haben.

"Krieg gegen woke Ideologie"

Natürlich ist die Reisewarnung des Senators auch eine Shownummer im internen Wettbewerb der Republikaner um den Ruf als größter Kulturkämpfer. Da liegt Gouverneur Ron DeSantis auf heimischem Terrain in Florida gerade mit der Lehrplanzensur im Schulunterricht, dem Kampf gegen den "linken" Disney-Konzern, dem Verbot von Drag-Shows und einer rigiden Abtreibungsgesetzgebung ziemlich weit vorn. "Wir werden einen Krieg gegen die woke Ideologie führen", hat der Präsidentschaftsbewerber, der sich als Mini-Mussolini profilieren will, vor wenigen Tagen ausgerufen. "Ich werde das Feuer des kulturellen Marxismus austreten!"

Da ist es gedanklich nur ein kleiner Schritt bis zur Aussperrung von Touristen, die gefährliches liberales Gedankengut in die Everglades einschleppen. Ein kleiner Gesinnungstest bei der Einreise wäre sicher hilfreich. Doch vorher sollten sich vielleicht die Gäste überlegen, ob sie wirklich in einem Bundesstaat Urlaub machen wollen, wo Andersdenkende angepöbelt, kritische Bücher verbannt und Schwule und Transmenschen regierungsamtlich diskriminiert werden. Bürgerrechtsorganisationen haben eine Antwort: Sie raten inzwischen ab.

Die coolen Zeiten von Crocket und Tubbs damals bei Miami Vice sind eh vorbei, und in Key West erinnert nichts mehr an den guten alten Hemingway. Wer einmal 400 Dollar für eine Nacht in einem besseren Motel an einer Schnellstraße mit ein paar traurigen Palmen ausgegeben hat, der weiß: Florida kann ganz schön deprimierend sein. Die Ufer an der Atlantikküste sind zugebaut und ähneln über große Strecken dem Ballermann. Die Golfküste ist schöner, wird aber immer häufiger von gewaltigen stinkenden Algenplagen eingeholt. Dazwischen gibt es viel touristischen Trash und Senioren, die mit Trump-Fähnchen Richtung Golfplatz tuckern. Dass es im Sommer unerträglich schwülheiß ist und bis Ende November Hurrikans über das Land fegen, bevor die quasi unsichtbaren Mücken den Urlaubern das Blut aus den Adern saugen, sei nur am Rande erwähnt.

Kurzum: Es gibt gute Gründe, den nächsten Urlaub irgendwo anders zu verbringen. Senator Scott hat in ungewöhnlicher Offenheit noch ein paar Argumente hinzugefügt. Dafür sollte man dem Mann wirklich dankbar sein. (Karl Doemens aus Washington, 28.6.2023)